الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مصرع شخصين في تحطم طائرة شحن بألاسكا الأمريكية

اشتعال النيران فى
اشتعال النيران فى الطائرة، فيتو

تحطم طائرة، أعلنت السلطات الأمريكية أنّ طائرة شحن نادرة تحطّمت أمس الثلاثاء في ولاية ألاسكا (أقصى الشمال) وعلى متنها شخصان يرجّح أنّهما لقيا مصرعهما في الحادث.

والطائرة المنكوبة، ونوعها «دوجلاس دي سي-4»، تُعتبر من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطّمت بعد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.

وقالت شرطة الولاية إنّ الطائرة أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحًا (18.00 توقيت جرينتش) وتحطّمت بعد لحظات فقط من إقلاعها قرب نهر تانانا.

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بدورها، أوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية ألاسكا أنّ «الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران».

وأضافت «لم يتمّ العثور على ناجين»، مشيرة إلى أنّ الطائرة كانت تقلّ شخصين يرجّح أنّهما لقيا مصرعهما في الحادث.

ونشرت السلطات صورًا للحادث ظهرت فيه أشجار تحترق على حافة نهر يغطيه الجليد وبالكاد يمكن رؤية حطام الطائرة.

وقالت هيئة الطيران الفدرالية إنّها ستشارك في التحقيق في الحادث.

وأوضحت في بيان أنّ «إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيجريان تحقيقًا في الحادث».

 

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تحطم طائرة طائرة شحن نادرة ولاية الاسكا مطار فيربانكس الدولي نهر تانانا ادارة الطيران الفدرالية

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