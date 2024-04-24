الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شخصين في حادث تصادم دراجات نارية أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم. 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجات نارية بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدي الدراجات النارية

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وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة فارس. س. أ 21 سنة وإصابة فوزي.م. ف 21 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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