سائق ينهى حياة عامل ذبحًا فى المنوفية
لقى عامل مصرعه ذبحًا على يد سائق فى المنوفية، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.
كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالمنوفية
تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالرقبة وتوفـى متأثرًا بإصابته.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق مركبة "التوك توك" ؛لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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