بائع متجول ينهى حياة زميله إثر خلافات على فرش البضاعة بالقليوبية
لقى بائع متجول مصرعه على يد زميله أثر خلافات على فرش البضاعة بمحافظة القليوبية، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.
كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالقليوبية
تلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة بائع متجول، مقيم بدائرة المركز ؛إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر.
وبالانتقال وبسؤال والده اتهم بائع متجول، مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدى على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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