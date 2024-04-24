الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

ضبط 54 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 54 سلاحا ناريا
ضبط 54 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات، فيتو

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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وفى أسيوط؛ تم ضبط  48 قضية سلاح ناري شملت (21 بندقية آلية -18 بندقية خرطوش - 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (48 متهم "لـ 36 منهم معلومات جنائية"). 

كما  ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة شملت  (1.320 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 322 حكما قضائيا متنوعا.

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ضبط 54 سلاح ناري و15  قضية مخدرات  

وفى أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة شملت  (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية")، 3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 746 حكم قضائى متنوع.

وفي دمياط؛ تم ضبط 3  قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية شملت (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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