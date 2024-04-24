إصابة 20 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
أصيب 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المؤدي إلى دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات.
حادث سير بطريق دير جبل الطير بمركز سمالوط
وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق المؤدي إلى دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 20 شخصا في حصر مبدئي تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.
وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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