الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بالجيزة والشرقية (صور)

ضبط 9 عناصر إجرامية
ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بالجيزة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن “الجيزة – الأقصر - الشرقية” جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط شخصين وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزتهم  6.2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 ميزان حساس - سيارة.

الأمن العام يضبط 9 عناصر إجرامية بالأقصر والشرقية

وفى مديرية أمن الأقصر؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"  بدائرتى "قسم شرطة الأقصر، ومركز شرطة إسنا" وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – 3 فرد  محلى – عدد من الطلقات.

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وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرتى قسم شرطة الصالحية – مركز شرطة فاقوس، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية.
     

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.1 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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