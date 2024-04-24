القبض على صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجن فى الجيزة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجن فى الجيزة .
القبض على صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجن فى الجيزة
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن، ضبط (مالك مصنع – مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 108 أحكام (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد، شيك) بإجمالى مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.
بمواجهته المتهم بالاحكام اعترف بصحتها،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
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