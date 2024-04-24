ضبط موظفين سرقا 5.8 مليون جنيه من ماكينات صراف آلى فى إمبابة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط موظفين أحداهما مفصول سرقا 5.8 مليون جنيه من ماكينات صراف آلى فى إمبابة.

الاستيلاء أموال من ماكينات الصراف الآلى



تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال وبرفقته “فنى ماكينات صراف آلى بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة” وقرر الشاكى اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالى “٥ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه” بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك التى تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه.

وأرشدا عن كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ١٥ جهاز حاسب آلى "تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه"و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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