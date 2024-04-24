برعاية السيسي، انطلاق البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية الليلة

تنطلق مساء اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي التي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشارك في البطولة 11 دولة عربية هى: مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات

تقام البطولة فى إطار احتفالات الدولة بالذكري 42 لتحرير سيناء وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة كما تظهر البطولة استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة كبري البطولات العربية والدولية.

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وتم خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة الإعلان عن تفاصيل الإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على مشاركتها كجهات راعية للبطولة.



وفي السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

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