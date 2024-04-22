الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

نشرة أخبار المنيا في 24 ساعة، أبرزها إصابة وكيل وزارة الزراعة

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة في المنيا، فيتو

شهدت محافظة المنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية عددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية: 

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

أصيب عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

حادث وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عاما، محمد توني 54 عاما، محمود سيد، 34 عاما، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

أخبار حوادث المنيا، وعلى جانب آخر حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث السيارة الملاكي الذي وقع بـ مدينة المنيا الجديدة، إثر انفجار أحد إطاراتها أدى إلى اصطدامها بأحد الأرصفة.

أسماء مصابي حادث ملاكي المنيا الجديدة 

حادث ملاكي المنيا الجديدة، فيتو 

وأصيب كل من: إبراهيم عبده عبد المعز، شيماء محمد، 33 عاما، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبد الرسول، 21 عامًا، عبد الرحمن محمد، 25 عاما، هبة محمد 5 سنوات، محمد محمود، 60 عاما، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تصادم ملاكي برصيف بالمنيا الجديدة، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

 

إصابة 7 أشخاص في مدينة المنيا الجديدة 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

العثور على جثمان طفل توفي غرقا في المنيا

حوادث المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا، من العثور على جثمان طفلة توفيت غرقا بترعة الإبراهيمية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانتشال قوات الإنقاذ النهري جثة طفلة بقرية أبوعياد بالقرب من كوبري أبو شناف في اتجاه صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "ياسمين ا - ن"، طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، من قرية أبو عياد التابعة لمركز المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

إصابة شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله داخل مزرعة في المنيا

حوادث المنيا اليوم، كما  أصيب شاب بلدغة ثعبان خلال عمله داخل مزرعة في قرية الحتاتة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

إصابة شاب بلدغة ثعبان في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى المنيا العام "قسم السموم"، باستقباله شاب يدعى «أحمد ش»، 25 عاما، أصيب في قرية الحتاتة بلدغة ثعبان، داخل مزرعة عنب، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام قسم السموم لتقديم الرعاية الطبية له.

نقل المصاب للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بالمنيا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب من موقع إصابته إلى مستشفى المنيا العام، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له. 

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرتها.

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