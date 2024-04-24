الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

الصحة تتابع انتظام عمل التمريض في المستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية بالدقهلية

اجتماع صحة الدقهلية،
اجتماع صحة الدقهلية، فيتو

شهدت صحة الدقهلية، زيارة رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وأشادت بأداء الإدارة بالمديرية.
 


واستقبل الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتورة  نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وذلك  بحضور أميمة صبحى العوضى مدير إدارة التمريض بالمديرية.

وتم خلال  اللقاء مناقشة بعض الموضوعات والقرارات التى تنظم عمل التمريض بالمستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

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اجتماع رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض

كما اجتمعت الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض بالمستشفيات والإدارات لمناقشة المشكلات التى تعوق سير العمل واقتراح الحلول المتاحة لها مشيرة إلى الدور المؤثر والفعال الذى يقوم به أفراد هيئة التمريض.

التدريب المستمر لرفع مستوى الأداء

وفى نهاية الاجتماع أثنت رئيس الإدارة المركزية على أداء إدارة التمريض بالمديرية ودورها الفعال فى المتابعة المتميزة إلى جانب حرصها على التدريب المستمر  لرفع مستوى الاداء وتقديم خدمة تمريضية عالية الجودة.


اللجنة التنفيذية لمبادرة "التشخيص عن بعد" تتفقد 6 مستشفيات 

وعلي صعيد اخر، اعلن الدكتور شريف مكين أن  اللجنة التنفيذية لمشروع التشخيص عن بعد "التلي ميدسين " بوزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختتمت, أمس   زيارة تفقدية لـ 6 مستشفيات تابعة لصحة الدقهلية  .

مدة زيارة اللجنة 

استمرت الزيارة  علي مدار ثلاثة ايام متتالية برئاسة المهندس  محمد عاطف  المدير التقنى للمبادرة وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد وحضور المهندس  محمد عبدالله مدير الأعطال والصيانة للمبادرة  والدكتور عمر الوقاد منسق عام للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد و محمد غالى منسق  مستشفيات مقدمى الخدمة الخاصة بوزارة الصحة إلى جانب  محمد ابراهيم مسؤول تقييم ومتابعة بالمبادرة.

رافق أعضاء اللجنة نيابة عن الدكتور شريف وكيل الوزارة الدكتورة نهى عباس منسق عام المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد.

المستشفيات المستهدفة 

تضمنت الجولة تفقد أعمال المبادرة بمستشفيات  ميت غمر وأجا ورمد المنصورة علاوة على صدر وحميات المنصورة والمستشفى الدولى

كما أجرى الوفد  اجتماعًا مع منسقي التلي ميدسن وبعض من ممثلي ادارات المستشفيات تم خلاله الاستماع  لمقترحات التطوير وسبل حل المعوقات  .

و أعربت اللجنة فى نهاية الاجتماع عن شكرها وتقدريها  لجميع مستشفيات المحافظة  بمبادرة التشخيص عن بعد  علي الجهد المبذول والاداء المتميز

 

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