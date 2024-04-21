انخفاض سعر البيض اليوم الأحد، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض في السوق، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 21 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة بشأن الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الأحد نحو 76 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر 86 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الأحد من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 109 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الأحد.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد نحو 92.8 جنيهًا، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 85 جنيهًا حتى 110 جنيهات.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأحد في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأحد نحو 117.3 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 100 جنيه إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع خارج المبادرة

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 147 جنيهًا إلى 148 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد في المزرعة من 149 إلى 150 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 134 إلى 135 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البيض جملة في الشركات

أما سعر البيض جملة في الشركات اليوم الأحد، تراوح سعر البيض الأبيض من 155 جنيهًا إلى 157 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 155 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.