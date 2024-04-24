الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية: الاهتمام بالمناطق الصناعية وتطويرها ضرورة للانضمام للدول الكبرى

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الاهتمام بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع  محافظ الدقهلية مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام. 

وفي إطار إطلاق  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لتدوير عجلة الانتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطني، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وأكد " مختار " علي أن توجيهات  الرئيس السيسي دائما ان يتم العمل الجاد واعطاء الاهمية القصوي للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.

وأشار " مختار " الي أننا نعمل جميعًا في الدقهلية ومن خلال كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض. 

هذا وقد استعرض " مختار " خلال الاجتماع خطة تنظيم العمل وحسن سيره، مشيرا لضرورة ان تكون هناك موازنة دائمة للمنطقة يتم تعديلها حسب الحاجه، وطالب "مختار" بوضع خطة لزيادة الإيرادات العامة وكيفية تعظيمها والاستفادة منها في تطوير المنطقة الصناعية من خلال تطوير الطرق الداخلية وانشاء سور حول المنطقة وفي هذا الصدد 

وجه "مختار" بتنفيذ منظومة كاميرات حول المنطقة وتطوير كافة المرافق بالمنطقة الصناعية بجمصه ككل، كما وجه مختار لسرعه تنفيذ خطه مشتركة لكافة الاجهزة المعنية باشراف نائب المحافظ والسكرتير العام، لحصر وتحديد المشكلات المتعلقة بقطاع الكهربا بالمنطقة الصناعية والعمل علي حلها مع شركة الكهرباء.. 

كما وجه" مختار" لضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم انشاؤها بمنطقة ال108 فدان حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه.. 

هذا وقد حضر الاجتماع  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة والسيد عوض مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة من المستثمرين والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه وياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية للكهرباء.

 وبحضور المحاسب السيد خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية والمهندس أحمد عبدالفتاح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس حسام حسن مدير تيسير الأعمال بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير إدارة المرافق بالمحافظة، وعدد من ممثلي قطاعات المرافق والاجهزة المعنية المختصه علي مستوي المحافظة.

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