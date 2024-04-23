الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

توريد 36 ألفا و500 طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

توريد القمح في الصوامع
توريد القمح في الصوامع بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار متابعة أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

توريد 36 ألف طن قمح

استقبلت الشون والصوامع 36 ألفا و500 طن حتي الآن، ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها  محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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ففي الدقهلية وبالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

متابعة توريد القمح بالصوامع

فقد استمرت المتابعة لاعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 36 ألفا و500 طن اسقبلتها الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن اعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الاول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

وكان"محافظ الدقهلية"قد اصدر عدة  توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشان استقبال توريد محصول القمح موسم 2024..

المساحة المنزرعة 

 وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن، وقال"مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده 37 موقعا بنطاق المحافظة  بسعة تخزينية 289 ألف طن.

وأضاف "مختار" أن أسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف ،ويتم السداد خلال 48 ساعة.

هذا وقد تضمنت توجيهات "مختار" التأكيد علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج

تأمين الصوامع

 وأشار "مختار" إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

 وقال "مختار" إنه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي واشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لأهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.. 

وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه..

وكان"محافظ الدقهلية" قد كلف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من أجل موسم توريد ناجح..

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