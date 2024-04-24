رابطة العالم الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بغزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، جرائم الحرب المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

الجرائم التي يشهدها قطاع غزة

وندد الأمين العام للرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، في بيان له، بالجرائم التي يشهدها قطاع غزة، والتي كان آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

إخفاق المجتمع الدولي

وأبدى العيسى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

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اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

كما دعا العيسى المجتمع الدولي إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.

وعلى الجانب الأخر احتفل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات لتل أبيب كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر.

هجوم حماس

وقال كاتس في بيان: “بينما يمر 200 يوم على هجوم حماس، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معًا في الحرب ضد الإرهاب، وتدافعان عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة”.

وأدعى أن حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلس الكونجرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالف أمريكا وإسرائيل وترسل رسالة قوية إلى جميع الأعداء".

الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر".