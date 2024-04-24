قوات الاحتلال تقتحم الخليل وحلحول (فيديو)

غزة الآن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدينة الخليل وبلدة حلحول شمالًا، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/wi0nGUxakc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 24, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي بعدة آليات، ونشرت فرق راجلة في عدة مناطق.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال أحد الشبان خلال اقتحام حلحول شمال الخليل. pic.twitter.com/R4N1wZffle Advertisements April 24, 2024

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة حلحول ونشرت فرق راجلة في عدة أحياء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

مشاهد لانتشار جنود الاحتلال داخل أحياء حلحول شرق الخليل عقب اقتحامها #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/zxzrmYcbyU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 24, 2024

طيران الاحتلال يشن سلسلة من الغارات العنيفة غرب خان يونس

وكان طيران الاحتلال قد شن سلسلة من الغارات العنيفة على عدة أحياء في المدينة، ومنطقة المواصي غرب خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال حيي الزيتون والتفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ودمرت الغارات الإسرائيلية برج الرائد ومركزًا تجاريًّا في شارع الجلاء بالمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق الشجاعية.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال لمركبة مدنية في شارع يافا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيمي البريج والنصيرات.

كما عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف طائرات الاحتلال لبلدة الزوايدة جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

بينما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلا شرق جباليا البلد شمال القطاع، وشن غارات عنيفة ومتتالية على بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات العائلات في البلدة إلى مدينة غزة ومخيمي جباليا والشاطئ.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34183 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الجرحى إلى إلى 77143 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.