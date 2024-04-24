الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

بعد قليل، استكمال محاكمة قاتل مسنة بالتل الكبير في الإسماعيلية

هيئة المحكمة، فيتو
هيئة المحكمة، فيتو

تستكمل محكمة جنايات التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، محاكمة الممرض المتهم بقتل مسنة داخل منزلها وسرقة مبلغ مالي.  

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واستمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى محامي المتهم كما استمعت المحكمة إلى دفاع المجني عليها وأقوال زوجها ونجلتها وطالبوا بالقصاص من القاتل. 

تأجيل محاكمة المتهم 

 كانت قد أجلت محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، قضية مقتل سيدة مسنة على يد أحد الأشخاص الذي باغتها في منزلها وقام بالتعدي عليها بالضرب بسكين حتى فارقت الحياة، إلى اليوم الأربعاء، وذلك بناء على طلب محامي المتهم في القضية.  

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 كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، القبض على شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية والأموال التي تمتلكها داخل منزلها.  

إخطار بمقتل  سيدة 

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا الجمعة الماضية يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلى المستشفى.  

مصرع السيدة فور وصولها للمستشفى 

ولقيت السيدة مقتلها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.  

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.  

فريق بحث لضبط الجاني  

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير نجحوا في التوصل إلى هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه. 

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 

وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم يدعي إبراهيم.ع 28 سنة ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

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