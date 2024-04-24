أبو مسلم: الأهلي أبلغ وكيل موديست برحيله ومصطفى شوبير الحارس الأول للأهلي

الأهلي، أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أنه سعيد لعودة اللاعبين من الإصابات لتدعيم صفوف الأهلي خصوصًا أن المرحلة الحالية هي الحاسمة، مشيرًا إلى أن مازيمبي أيضًا لديه دوافع كبيرة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة.

الأهلي لديه خبرات في الأدوار الإقصائية

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نتيجة التعادل السلبي خادعة جدا ولابد من الحذر منها، وفريق مازيمبي سيلعب بشكل دفاعي لأنه يدرك صعوبة التعامل مع الأهلي في القاهرة، كما أن عودة المصابين ستزيد الفريق قوة، والأهلي دائمًا لديه خبرات في الأدوار الإقصائية".

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وفرة في كل المراكز بصفوف الأهلي

وأضاف: "أصبح هناك وفرة في العديد من المراكز بعد عودة المصابين، ومارسيل كولر أصبح لديه قناعة كبيرة بـ وسام أبو علي والذي سيلعب في الهجوم، وهو أفضل من موديست بمراحل الذي تم إبلاغ وكيله بإنهاء التعاقد رسميا ورحيله في نهاية الموسم".

وسام أبو علي الأفضل

وأكمل: "وسام أبوعلي مهاجم جيد، وتعرض لسوء حظ بسبب اصاباته، والرتم والأجواء الذي أصبح يلعب فيهم مختلفين تماما عن أوروبا، ومن الممكن أن يبدأ حسين الشحات في المباراة المقبلة، طالما شارك في التدريبات، فلا يوجد أي مشكلة في الدفع به، ومن الوارد وجود أحمد عبد القادر لكن مشكلته الوحيدة هي الاحتفاظ بالكرة كثيرًا".

مصطفى شوبير الحارس الأول

وواصل: "حسين الشحات يمتلك الذكاء والخبرات ومن الوارد يشارك، ومصطفى شوبير أثبت أنه الحارس الأول في فترة وجيزة ومن الممكن أن يلعب أساسيًا في منتخب مصر أيضا، وفي وسط الملعب اتمنى وجود مروان عطية وكوكا وسيفاضل بين أفشة وإمام عاشور لو كان جاهزا لخوض اللقاء".

موقف إمام عاشور

من جهة أخرى، أكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، أن إمام عاشور شارك في المران الجماعي للفريق أمس الثلاثاء، وظهر بمستوى فني وبدني كان بمثابة المفاجأة للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هيكتور كوبر، ما ترك حالة من الارتياح داخل الفريق.

وأضاف شوبير، أن إمام عاشور بحسب مصدر داخل الجهاز الفني بات قريبا من التواجد داخل قائمة الفريق في مباراة مازيمبي القادمة، ولكن تبقى مشاركته أمام مازيمبي قرارا فنيا بيد السويسري مارسيل كولر، ولكن اللاعب جاهز تماما للمباراة.

مروان عطية، فيتو

موقف مروان عطية

أما فيما يتعلق بلاعب وسط الأهلي مروان عطية، فأكد شوبير أن اللاعب تعافى من الإصابة تمامًا، ولكن الجهاز الفني والطبي، رأى عدم التعجل في الدفع باللاعب حفاظا على سلامته، وحتى يضمن اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا لما بعد مباراة مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.