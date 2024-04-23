الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي، بشأن إمكانية لحاق ثنائي الفريق الأحمر إمام عاشور ومروان عطية بمباراة الفريق القادمة أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، أن إمام عاشور شارك في المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء، وظهر بمستوى فني وبدني كان بمثابة المفاجأة للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هيكتور كوبر، ما ترك حالة من الارتياح داخل الفريق.

Advertisements

أضاف شوبير، أن إمام عاشور بحسب مصدر داخل الجهاز الفني بات قريبا من التواجد داخل قائمة الفريق في مباراة مازيمبي القادمة، ولكن تبقى مشاركته أمام مازيمبي قرارا فنيا بيد السويسري مارسيل كولر، ولكن اللاعب جاهز تماما للمباراة.

مروان عطية، فيتو

موقف مروان عطية

أما فيما يتعلق بلاعب وسط الأهلي مروان عطية، فأكد شوبير أن اللاعب تعافى من الإصابة تماما، ولكن الجهاز الفني والطبي، رأى عدم التعجل في الدفع باللاعب حفاظا على سلامته، وحتى يضمن اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا لما بعد مباراة مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

 

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

يخضع مروان عطية لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء للاطمئنان على جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

كما يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي أحمد شوبير إمام عاشور مروان عطية مازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر

مواد متعلقة

قناة الأهلي: مروان عطية ضمن قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي

الأهلي يعلق على عودة مصابيه للتدريبات قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي (صور)

بشرى قبل مواجهة مازيمبي،عودة رباعي الأهلي للتدريبات الجماعية

مروان عطية وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي قبل موقعة مازيمبي

ads

الأكثر قراءة

حلمي طولان: اختيار التوأم لمنتخب مصر خاطئ، وهذا المدرب كان الأنسب للفراعنة

الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية وحلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا على مصر (صور)

الأرصاد تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة اليوم، والقاهرة تسجل 41 درجة في الظل

بطولة شمال إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يواجه المغرب للمنافسة على اللقب

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

بأغلبية ساحقة، الشيوخ الأمريكي يقر قانون مساعدات بـ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع بعد استدراجه لإقامة علاقة غير مشروعة

أبو مسلم: الأهلي أبلغ وكيل موديست برحيله ومصطفى شوبير الحارس الأول للأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

جرس إنذار قبل الأولمبياد، إلغاء 75% من الرحلات بمطارات فرنسا بسبب إضراب العمال

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فجرتها المصرية نعمت شفيق.. طوفان غضب ضد حرب غزة في الجامعات الأمريكية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية