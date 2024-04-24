الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

شبانة يهاجم منتقدي الأهلي والزمالك بسبب إعلان شركات المقاطعة

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

الأهلي، أبدى الإعلامي محمد شبانة، استياءه من المزايدات الكثيرة على وطنية قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خصوصًا من جانب الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن شركة (كوكاكولا) وهي راعي النادي الأهلي، وتمت المزايدة على ذلك بسبب وجود "مقاطعة".

 

حملة المقاطعة

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المنافسة في الملعب والحصول على الألقاب أمر جيد، لكن التقليل من قيمة الكيانات الكبرى لا يصح مطلقًا، والبعض نشر صور لسور نادي الزمالك وهو متعاقد مع بعض الشركات الموجودة ضمن حملة المقاطعة".

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المزايدة على قطبي الكرة المصري

وأضاف: "لا أعرف لماذا تتم المزايدة على قطبي الكرة المصرية، والدولة المصرية وقفت بجوار القضية الفلسطينية، وهناك عقود واتفاقات كبيرة تم توقيعها رسميًّا منذ فترات طويلة وقبل اندلاع الأحداث".

فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو

وسام أبو علي

وواصل: "لديَّ قناعة كبيرة بأن هناك أكونتات مضروبة وهدفها إثارة الجمهور، وإيهام البعض بأن الناديين ضد القضية الفلسطينية، رغم الدعم الكبير والمساندة من الأهلي والزمالك للأشقاء في فلسطين، والنادي الأهلي موقفه معلن بشكل رسمي عبر جميع منصاته بأنه داعم ومساند بقوة وظهر ذلك جليًا في تقديم وسام أبو علي لاعبًا جديدًا في النادي".

وأكمل: "لم يكن هناك ناديا في العالم واضحًا مثل وضوح الأهلي مع القضية الفلسطينية، والزمالك لديه ياسر حمد لاعب فلسطيني أيضًا، الجمهور المصري ينجر وراء أكونتات مضروبة".

 

الأهلي والزمالك يتضامنان مع القضية الفلسطينية

وزاد: "ما يحدث هو تقليل من الأهلي والزمالك، وهناك البعض من الخارج يقوم بتأجيج الأحداث، ولم يحدث أن تضامن أي نادٍ في العالم مثلما تضامن معه الأهلي والزمالك".

وأكد: "المزايدات مرفوضة، والمؤسسات المصرية لديها قناعة كاملة بالدور الوطني في دعم القضية الفلسطينية، وجميع الشعوب العربية لجأت لمصر في ظروفها القاسية، وكنا نقف بجوارهم ونساندهم في كل المحن".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام مازيمبي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي. 

 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

خضع مروان عطية لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق أمس الثلاثاء للاطمئنان على جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

كما يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته  استعدادًا لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارًا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضًا بواقع (12 فوزًا و7 تعادلات).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

 

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