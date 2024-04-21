الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يريد جر أمريكا لمواجهة مع إيران

وزير الخارجية الأردني،
وزير الخارجية الأردني، فيتو

 أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مع إيران.

 

جر أمريكا لمواجهة مباشرة مع إيران 

وقال الصفدي إن نتنياهو أكثر المستفيدين من التصعيد بالمنطقة لصرف النظر عن غزة، وذلك بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على مدار الأيام القليلة الماضية.

 

وفي حديثه خلال مقابلة  مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال الصفدي: "التصعيد في المنطقة سيكون خطيرا للغاية على الجميع"، مضيفا أن "نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران".

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واعتبر وزير الخارجية الاردني "الطرف الذي يستفيد أكثر من ذلك التصعيد هو نتنياهو الذي يريد صرف الانتباه عن قطاع غزة".

وأدان الصفدي  كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وذلك عقب الحديث عن هجوم إسرائيلي قرب قاعدة عسكرية بأصفهان الإيرانية، لم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عنه. 

 الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأردني،  إنه يتعين على المجتمع الدولي منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يصرف الاهتمام بعيدا عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران.

وأوضح الصفدي، في تعليقات خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية في برلين، أن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.

 

صرف الانتباه عن غزة بالتصعيد مع إيران

وأضاف: "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

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