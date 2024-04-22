انخفاضات جديدة، قائمة أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، شهدت السوق المحلية انخفاضا كبيرا في أسعار الدقيق، بالتزامن مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.

انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد والدقيق

كما شهدت الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد تراوحت ما بين 100 جنيه و200 جنيه في الطن، فضلًا عن انخفاض قدره 1000 جنيه في سعر طن الدقيق.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار الدقيق والقمح والمكرونة في الأسواق بعد الانخفاضات

فما هي أحدث أسعار الدقيق في الأسواق بعد الانخفاضات، وأيضًا ما هي أبرز التحركات السعرية للقمح والمكرونة؟

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق

للإجابة عن هذه الأسئلة؛ «فيتو» تستعرض أسعار القمح المستورد، سعر القمح المحلي، سعر طن الدقيق، أسعار كيلو الدقيق، أسعار المكرونة المعبأ، سعر المكرونة السائبة، في الأسواق، في السطور الآتية:

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أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

وانخفضت أسعار القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12150 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 12400 جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11900 جنيه للطن.

ارتفاع سعر القمح محلي بنحو 85.7 جنيه في الطن

وارتفع سعر القمح محلي بنحو 85.7 جنيه في الطن مقارنة بسعره السابق وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 13019 جنيهًا للطن، وتراوحت أسعار طن القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17500 جنيه.

ارتفاع أسعار القمح المحلي في أسواق التجزئة

بينما ارتفع سعر القمح المحلي في أسواق التجزئة بنحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 23.2 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار الدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق في الأسواق

أما أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14700 جنيه للطن، بانخفاض 1000 جنيه عن سعرها السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 15 ألف جنيه للطن، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

انخفاض طفيف في أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق

وانخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ انخفاضًا قدره 94 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 27.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار المكرونة المعبأة في الأسواق

بينما تباينت أسعار المكرونة «إحدى الصناعات الغذائية المصنوعة من الدقيق» وفقًا للبوابة الحكومية، إذ ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 1.7 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر مكرونة معبأة نحو 32.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار المكرونة المعبأة من 22 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار المكرونة المصرية في الأسواق

فيما انخفضت أسعار المكرونة المصرية بنحو 3.3 جنيه عن سعرها السابق، بلغ متوسط سعر مكرونة المصرية نحو 26.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار مكرونة المصرية من 14 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

وانخفضت أسعار مكرونة سائبة بنحو 2.1 جنيه مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر المكرونة السائبة نحو 27 جنيهًا، وتراوح سعر مكرونة سائبة من 20 جنيهًا إلى 36 جنيهًا للكيلو.