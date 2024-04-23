الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مصر تنفي بشكل قاطع وجود أي مناقشات مع إسرائيل حول خطط اجتياح رفح

رفح الفلسطينية، فيتو
رفح الفلسطينية، فيتو

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات: إن تحذيرات مصر المتكررة من خطورة اجتياح رفح، قد وصلت من كافة القنوات إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

مصر تنفي أي نقاش حول اجتياح رفح

وأوضح  رئيس هيئة الاستعلامات، أن القيادة المصرية أكدت أن اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع.

ونفى الدكتور ضياء رشوان، نفيا قاطعا وجود أي مناقشات مع إسرائيل حول اجتياح رفح، مؤكدا مجددا رفض مصر القاطع له.

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وأضاف رئيس الهيئة العام للاستعلامات، أنه في الوقت الذي يفكر فيه الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية. 

معبر رفح لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر

وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد قال فى وقت سابق اليوم: إن نظيره الأيرلندي ميهول مارتن سوف يزور العريش ومعبر رفح للتعرف على ما تقوم به مصر من جهد لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد خلال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي،  أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف سامح شكري: معبر رفح لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر سوى يومين لتعرضه للقصف العسكرى فيما عدا ذلك مصر مستمرة فى جهودها مع الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة للوفاء باحتياجاته.

ونوه وزير الخارجية إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى الكمية التى تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه من المؤسف أن تتخذ دول مواقف من إدعاءات دون تحقق لتؤثر على قدرة الأونروا التى تضطلع بمسؤولية أساسية للشعب الفلسطينى ليس فى غزة وحدها ولكن فى الأردن أيضًا وفى سوريا ولبنان لتوفير احتياجات إنسانية وتعليم ورعاية صحية مؤكدًا  أن منظمة الاونروا المنظمة الوحيدة التى لها القدرة على توزيع المساعادات الإنسانية فى قطاع غزة.

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