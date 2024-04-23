خبير يكشف لـفيتو سيناريوهات العملية العسكرية في رفح بعد تزايد التهديدات بشأن الاجتياح

زادت المؤشرات حول اقتراب تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية، كما أن هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أمس الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يوسع بشكل كبير المنطقة الآمنة في قطاع غزة.

سيناريوهات العملية العسكرية فى رفح

وبشأن سيناريوهات العملية العسكرية فى رفح، قال اللواء محمد عبد الواحد: إن رفح ورقة ضغط يستخدمها نتنياهو بحيث يضغط أكثرعلي المقاومة الفلسطينية وعلي الحاضنة الاجتماعية والشعبية للمقاومة للحصول علي نقاط تفاوضية أكبر، فدائما ما كان يستخدمها لأنه يريد أن يملي شروطه بالكامل ويغير من شكل المفاوضات إلي شكل آخر، وهو إملاء للشروط وفرض شروط أخرى علي التفاوض، وتحقيق الانتصار الكامل والمطلق وهذا أمر يصعب تحقيقه.

وتابع: كان يريد استخدام ورقة رفح كورقة تفاوضية من خلال التهديد الممستمر بضرب رفح، وهذا الموضوع كان يعتقد أنه من خلاله سيرعب المقاومة وسكان رفح بسبب الانتهاكات التي حدثت في في مناطق الشمال والوسط من قبل، وبالتالي فهو يمارس أقصي درجات الضغط.

شروط نجاح المفاوضات

في علم المفاوضات هناك شروط لكي تنجح أي مفاوضات يجب أن يكون الطرفان متساويين في القوة والمصالح، حتي يستطيع كل طرف تحقيق مصالحه من خلال هذه التفاوضات، لكن حال وجود طرف أقوي من آخر ، فإن صفة التفاوض تسقط وبات الطرف الأقوى لديه فرصة لفرض الشروط وإملاءاته.

واستكمل: إسرائيل كانت تريد هذا، تريد أن تصف محور المقاومة بأنه الأضعف، وهو ما قوبل بالرفض لعدد من الأسباب أهمها أنه حرم الطرف القوي وهو إسرائيل من تحقيق الانتصار الكامل وأهدافه، وما زالت المقاومة موجودة، ومازال الأسري الإسرائيليين موجودين لدي المقاومة، وبالتالي أصبحت هذه الحالة غريبة في علم التفاوض ،لأن الطرفين كلاهما يشعر بالانتصارـ لذا فورقة رفح كانت تستخدم كورقة تهديد.

السيناريو الإسرائيلي لاجتياح رفح

وأضاف: هناك خلافات أمريكية إسرائيلية حول عملية التنفيذ، وما كان ينفذ منذ أكثر من شهر ونصف هو الخطة الأمريكية ، وهي عملية الاستهداف الممنهج لمقرات المقاومة ومنازل أسر المقاومة للمزيد من الضغط، وهذا هو السيناريو الأمريكي، أما السيناريو الإسرائيلي فهو عملية الاجتياح علي الأرض.

وأوضح أن إسرائيل إذا لم تحقق بعد 200 يوم نصرا ساحقا أو نصرا مطلقا كما تدعي فإنها سوف تلجأ إلي اجتياح، ولكن هذه المرة فإنها سوف تصمم ترتيبات تتعلق بنقل المدنيين حتي لا تزيد من حجم الانتقادات الدولية علي إسرائيل، ومن المحتمل أن نري خلال الأيام القليلة نقل أعداد من المدنيين من مناطق الشمال تحت إشراف الأمم المتحدة ثم تقوم بعملية اجتياح لتحقيق ما يسمي بالنصر.

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في الوقت الذي يترقب الجميع فيه عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، يحذر الحلفاء والأصدقاء، ويناشد المقربون بتوخي الحذر، لكن كل هذا يبدو أنه لا يجد صدى لدى قادة إسرائيل، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن عملية رفح باتت وشيكة، وجالانت يؤكد أن قواته على أهبة الاستعداد لاجتياح رفح.

عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، بينما يتسابق المسؤولون الإسرائيليون على الإعلان عن خطوات نحو العملية، يفاجئ رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجميع بالاستقالة، استقالة يرى مراقبون أنها بداية لأخريات مقبلات، خاصة أن مبررها هو تحمل مسؤولية الفشل فيما أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر، ولهذا ينظر الجميع إلى عملية رفح باعتبارها اختبارا جديدا للقيادة الإسرائيلية ومحكا آخر للدفاع عن سمعتها ومكانتها.

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ومن جانبه قال المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الدكتور موشيه العاد، إن استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أهارون هاليفا لم تكن بالشيء المفاجئ، وإنما جاء إثر اعترافه في وقت سابق بفشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

استقالة هاليفا جاءت بعد الضغوطات القوية التي تعرض لها من قبل الجمهور والإعلام الإسرائيليين وأنه علي المسؤولين الإسرائيليين تحمل مسؤولية أخطائهم، مشيرا الي أن إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق يترأسها قاض من محكمة العدل العليا.

وتابع: يتم تعيين ضباط جدد مؤهلين ويتمتعون بالخبرة لإدارة مناصب هامة، فلا خيار لإسرائيل سوى القيام بالاجتياح البري لمنطقة رفح، ولن تقوم إسرائيل باعتماد نفس الأساليب القديمة خلال عملياتها في رفح.

واستكمل : من المنتظر أن تعتمد إسرائيل على العمليات الاستخبارية وعلى تكنولوجيات حديثة لم يتم استعمالها من قبل، مشيرا إلي أن إسرائيل تحرص أن تكون العملية في رفح دون تسجيل ضحايا في صفوف الأبرياء من المدنيين.

وأضاف: وجود قيود أمريكية مفروضة على إسرائيل للتعامل مع السكان والكثافة السكانية في مدينة رفح وعدم تكرار ما حدث في شمال القطاع، فاسرائيل تسعي إلى تحقيق هدفيها الأساسيين من المعركة، ولن يتساهل الشارع الإسرائيلي مع أي فشل آخر لإسرائيل في قضية تحرير الرهائن.

كما أشار إلي أن مطالب حماس غير المنطقية هي التي أفشلت الصفقة، وأن إسرائيل تفض أي صفقة تسمح ببقاء حماس في القطاع مدنيا أو عسكريا.

من جهته أوضحت سكاي نيوز نقلا عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة أن استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية جاءت بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هجوم السابع من أكتوبر التي لا تزال انعكاساتها على المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية.

وتابع: إحساس أهارون هاليفا بالذنب لما حصل من إخفاق أمني في السابع من أكتوبر هو ما دفعه للاستقالة من منصبه، وأن هاليفا قد تم إعلامه في فترة إجازته عن وجود تحركات غير اعتيادية لحماس في غزة لكنه استهان بالأمر واعتبره مجرد تدريبات اعتيادية لا تستدعي الاستنفار، لكن هذه الاستقالة تجلب معها استقالات أخرى قد تطال قيادات سياسية في إسرائيل.

ويعود اقتراب تاريخ اجتياح رفح إلى فشل وانهيار المفاوضات وعدم التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بسبب تمسك كل طرف بمطالبه ورفض التنازل،مشيرا الي أن إسرائيل لم تنجح منذ بداية العمليات في قطاع غزة في الضغط على حماس عسكريا، ولم تنجح إسرائيل سوى في تدمير وقتل الأبرياء من النساء والأطفال.

وأشار الي وجود تباطؤ من الجانب الإسرائيلي في تنفيذ اجتياح رفح نظرا للخلافات العميقة حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة التي ترفض المساس بالمدنيين، اضافة الي وجود تضارب واختلافات في الداخل الإسرائيلي حول موعد اجتياح ودخول رفح وعن مدى جدية تهديدات نتنياهو.

ويصعب على إسرائيل اجتياح رفح بعد قيامها بسحب قوات الجيش من غزة، مشيرا في الوقت ذاته الي وجود عمل منظم ومنهجي من قبل إسرائيل من أجل إيذاء المدنيين الفلسطينيين وإلحاق هذا الدمار بالقطاع، وأنه لا وجود لأي تغيير في المنهجية العسكرية للقوات الإسرائيلية.

كما أشار إلي أن أي عملية اجتياح بري لمنطقة رفح قد تؤدي إلى مقتل غالبية الرهائن الإسرائيليين بأيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو ما سيدفع بإسرائيل إلى العودة للتفاوض مع حماس.



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