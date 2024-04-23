الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

جلسة مشاورات موسعة بين وزير الخارجية ونظيره الأيرلندى (صور)

اجتماع سامح شكرى
اجتماع سامح شكرى وزير الخارجية،فيتو

ترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين. 

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أنه عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

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وثمّن دعم أيرلندا  للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في ختام المباحثات.

جلسة مباحثات ثنائية مغلقة بين سامح شكري ونظيره الأيرلندى (صور)

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سامح شكري مباحثات ثنائية وزير الدفاع الأيرلندي لقضية الفلسطينية

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