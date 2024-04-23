200 يوم على حرب غزة.. تعداد الضحايا والمفقودين في صعود مستمر.. استشهاد 34183 فلسطينيا وإصابة 77 ألفا آخرين.. ونجاحات وخسائر متفاوتة لحماس وقوات الاحتلال

دخلت الحرب على غزة يومها الـ 200 على التوالي، وسط مخاوف دولية وإقليمية من تصاعد الصراع في المرحلة المقبلة في خضم اعتزام إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، التي يتحصن بها أكثر من مليون شخص، بالتزامن مع تساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة من الصراع الدموي الأكبر منذ عقود.

200 يوم من الحرب علي غزة

وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، تحدث محللون فلسطينيون وإسرائيليون عن ما حققته تل أبيب وحركة حماس من أهداف للحرب حتى الآن، واستعدادات كل طرف للفترة القادمة، بعد تعثر مفاوضات الهدنة المتواصلة منذ أسابيع على الرغم من الضغوط الدولية لإنجازها.

Advertisements

ماذا حققت إسرائيل في حربها على غزة

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أحدث تقاريرها عن الحرب التي تجاوزت 6 أشهر، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أدت إلى إضعاف حماس، حيث تدهورت معظم كتائب حماس وتشتتت في القطاع واستشهد الآلاف من أعضائها.

لكن على الرغم من ذلك لم تحقق إسرائيل أهدافها الأساسية للحرب، المتمثلة في إطلاق سراح رهائنها المحتجزين في قطاع غزة، وتدمير القدرات السياسية والعسكرية لحماس بالكامل.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور،إنه بعد 200 يوم من الحرب، لم تتحقق بعد الأهداف التي حددتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية للمعارك بالكامل.

وأوضح غانور أن هذه الأهداف تتضمن تدمير قدرات حماس، واستعادة المختطفين، وألا يشكل قطاع غزة قاعدة عدوان ضد إسرائيل مرة أخرى.



وأضاف أن "هذه الحرب فُرضت على إسرائيل في 7 أكتوبر بصورة مفاجأة من قِبل حماس، بعد احتلالها قرى غلاف غزة وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بصد واستعادة هذه المناطق، ومن ثم إجراء العملية البرية التي أدت إلى السيطرة على 85 % من قطاع غزة، وتدمير أجزاء هائلة من قدرات حماس القتالية والسياسية، لكن في المقابل تكبدت إسرائيل الخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

وبشأن طبيعة عمليات إسرائيل العسكرية خلال الفترة المقبلة، أشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن الخطط العملياتية الحربية أُقرت وتم اعتمادها من قبل المستوى السياسي، وتجري أعمال إقامة المناطق الآمنة لإخلاء السكان العزل لإبعادهم عن محيط دائرة القتال المتوقع، لكن الأمر يتوقف الآن على تهيئة المناخ الدولي السياسي، ولا سيما الموافقة الأميركية لاستكمال الوصول إلى رفح وأنفاقها لعله يرغم قادة حماس على مواجهة مصيرهم أو مقايضة حياتهم مقابل المخطوفين الإسرائيليين الذين يشكلون دروع بشرية وبوليصة تأمين لبقائهم".

واعتبر أنه "إذا تم هذا المخطط، فقد يحقق حسب الوعود قدرا كبيرا من أهداف الحرب بالنسبة لإسرائيل".

مكاسب حماس من الحرب الإسرائيلية علي غزة

في المقابل، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس، لا يزال جزء كبير من القيادة العليا لحماس داخل شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض بقطاع غزة، في حين ذكر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن هذه الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة بناء قدراتها بمجرد توقف القتال.

ومن رام الله، قال رئيس مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض، إن حماس تكبدت خسائر جمة عسكريًا وسياسيًا خلال الـ 200 يوم الماضية منذ شن هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وأضاف عوض أنه على المستوى السياسي باتت حماس عنصرا يرغب كثيرون في استبعاده من المشهد الإقليمي، كما باتت مُلاحقة من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف دولية كثيرة، ومن ثم قد تُستبعد من أي تسوية سياسية مقبلة".

أما على المستوى العسكري، فجرى إلحاق ضرر كبير بقدراتها وأفرادها، جراء الضربات العسكرية الواسعة على القطاع، وهناك احتمالية ألا تعود إلى حكم غزة مستقبلا أو تشارك فيه على الأقل، وفق تقديرات رئيس مركز القدس للدراسات.

وأكمل قائلا: "شعبية حماس بين الفلسطينيين بات عليها جدل كبير، كما أن دخول الحركة تحت بوتقة منظمة التحرير الفلسطينية ليس منجزا لها، لأن هذا كان مطروحا قبل 7 أكتوبر، وبالتالي من الصعوبة بمكان إيجاد ما حققته حماس حتى هذه اللحظة"

موعد انتهاء الحرب علي غزة



لكن مع ذلك، يعتقد عوض أن "حماس لم تعلن انهيارها ولا تزال تتفاوض معها للإفراج عن الرهائن، وساهمت في زيادة الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، وبات هناك حديث دولي عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية وحل سياسي لهذا الصراع التاريخي".

ويرجح رئيس مركز القدس للدراسات أن تستمر الحرب على غزة لفترة طويلة مقبلة، بالنظر لكون الحكومة الإسرائيلية معنية بإطالة أمد هذه الحرب، على أن تكون "بوتيرة منخفضة مع تشديد الحصار ومحاولة البحث عن تسوية تضمن لإسرائيل المزايا الأمنية والعسكرية والسياسية".

حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية علي غزة

أشارت مصادر طبية بغزة، إلى استشهاد 34183 شخصا وإصابة ما يزيد عن 77 ألفا أخرين منذ اندلاع الحرب، في المقابل، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقتل 260 إسرائيليًا وإصابة أكثر من 1500 منذ بدء هجومها البري عقب هجمات السابع من أكتوبر.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نحو 133 من الرهائن المحتجزين لا يزالون في غزة، بينما أسفرت الحرب عن خروج 32 مستشفى ومركزًا صحيًا عن الخدمة.



ووفقا لمنظمة "يونيسيف" استشهد أكثر من 13 ألف طفل في غزة منذ بداية الحرب، بينما قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخل غزة وخارجها بـ 2 مليون نازح.

اختفاء ألفي شخص وتوقعات بدفن سبعمئة في ثلاث مقابر جماعية



استفاق سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة على أنباء اكتشاف مقابر جماعية حفرتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها في المدينة لعدة شهور قبل أن تتراجع على أطرافها الشرقية، وهرع هولاء السكان مسرعين لتفقد الجثث، حيث أن الكثير منهم فقدوا أبناءهم ولا يعرفون مصيرهم.

ومنذ يومين تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني والأهالي عمليات انتشال عشرات الجثث، بل ربما المئات، إذ أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بغزة انتشال أكثر من 283 جثمان من مختلف الفئات العمرية بينهم العشرات من داخل مستشفى ناصر كانت دفنتهم قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، فيما ظل نحو 500 شخص في عداد المفقودين، مؤكدً أيضًا اختفاء 2000 فلسطيني فيما وصفه " بمجزرة خان يونس" الأخيرة.

إبادة جماعية



وعلى الجانب الأخر قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينج: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفتت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



