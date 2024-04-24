مشروعات النقل العملاقة "بصمة فرنسية على الأراضي المصرية".. المونوريل ومترو الأنفاق الأبرز.. وسفير باريس: التعاون يعكس عمق العلاقات التاريخية

التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل، شهدت السنوات الماضية تعاونًا كبيرا بين مصر وفرنسا في قطاع النقل والمواصلات حيث نفذ عدد من الشركات الفرنسية العديد من مشروعات النقل الجماعي في مصر نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذا الشركات في إدارة وتشغيل وسائل النقل الحديثة.

دور الشركات الفرنسية في تنفيذ العديد من مشروعات النقل

مشروعات النقل،فيتو

تلعب الشركات الفرنسية دورا كبير ومهما في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة علي أرض مصر في العديد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الانفاق سواء في تنفيذ المحطات أو في نظم الإدارة والتشغيل وحتى في مشروعات التوسع في الخطوط الجديد.

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التعاون المصري الفرنسي في مشروع المونوريل والمترو

تعاونت وزارة النقل مع العديد من الشركات الفرنسية كان من أبرزها شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو وألستوم في تنفيذ مشروعي المونوريل، وعدد من مشروعات تطوير وتحديث نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية وكذلك التعاون مع شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

محطة تحيا مصر،فيتو

كما تم التعاون مع شركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية ، وهناك أيضا الدور الكبير للجانب الفرنسي في إنشاء شبكة النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى ( الخط الأول والثاني والثالث والسادس للمترو – مونوريل شرق وغرب القاهرة ).

مشروع المجمع الصناعي بمدينة برج العرب

وتسعى وزارة النقل في الوقت الحالي إلى إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ).

المجمع الصناعي ببرج العرب،فيتو

مشروع إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة

والمصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع...الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم.

التعاون الإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية على هامش جولته مع السفير الفرنسي عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين والتعاون الإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر بدءً من الخط الأول للمترو مرورًا بالخطين الثاني والثالث للمترو وتنفيذ مشروعي المونوريل شرق/غرب النيل، وعدد من مشروعات تطوير الخطين الأول والثاني.

التعاون بين مصر وفرنسا،فيتو

التعاون المصري الفرنسي في الخط الثالث للمترو

استقل وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة الخط الثالث للمترو حتى محطة جامعة القاهرة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة والذي تم تنفيذه على أربعة مراحل تم تشغيل المرحلة الأولى في المسافة من محطة العتبة حتى محطة العباسية بطول 4,4 كم وعدد (5) محطات، المرحلة الثانية في المسافة من محطة العباسية حتى محطة هارون بطول 7,7 كم وعدد (4) محطات، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة في المسافة من محطة عدلى منصورالمركزية حتى محطة هارون بطول 11,5 كم وعدد 10 محطات، الجزء الأول من المرحلة الثالثة في المسافة من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات والجزء الثاني من المرحلة الثالثة في المسافة من محطة السودان وحتى محطة محور روض الفرج بطول 6.6 كم وعدد 6 محطات.

جاء ذلك من أجل الاطمئنان على مستوي الخدمة في مرفقي القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الانفاق كما تم الاطمئنان على أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب التي تجري حاليا للجزء الثالث الأخير(3C).

وأشار وزير النقل الى أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تنفيذها وتشغيلها تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء.

السفير الفرنسي: مصر حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل

السفير الفرنسي ووزير النقل،فيتو

من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة عمق العلاقات المصرية الفرنسية مشيدًا بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل معربا عن سعادته بهذه الجولة والتي شاهد فيها عدد من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بمصر ومنها الخط الثالث للمترو والذي يعكس التعاون التاريخي بين الجانبين في هذا المجال مشيدا بالتعاون المشترك في عدد من المشروعات الأخرى مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي يتم التعاون فيها بين وزارة النقل المصرية وبين شركة CMA CGM الفرنسية، ومشروعي المونوريل(شرق وغرب النيل )مع شركة الستوم الفرنسية.

السفير الفرنسي يشيد بالتطور الكبير في قطاع النقل البحري

كما أشاد السفير الفرنسي بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مشيرًا الى تطلع واهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال النقل البحري.

وأوضح وزير النقل ان الدولة تولي اهتمام كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري وكافة الموانئ المصرية في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.



جدير بالذكر ان شركة RATP الفرنسية التى تعتبر من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال تتولى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو للحفاظ على نفس أساليب ونظم التشغيل.

توطين صناعة النقل والسكك الحديدة في مصر

توطين صناعة النقل،فيتو

يأتي هذا التعاون في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس للمترو وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات المختلفة ومشروعي المونوريل الجاري تنفيذها.

مزايا توطين صناعة النقل في مصر

تسعى الدولة إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال توطين صناعة النقل في مصر أهمها:

- توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع النقل والمواصلات.

- توفير العديد من فرص العمل للشباب.

- نقل الخبرات الأجنبية إلى الشركات المحلية.

- تصدير العائد من الإنتاج المحلي إلى الدول الأخرى.

- توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد متطلبات قطاع النقل.

- تشجع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة على الاستثمار في هذا المجال.