بهدف زيادة التبادل التجاري بين محافظات الصعيد والدول الأفريقية، تعاون مصري كويتي لتطوير ميناء برنيس، كامل الوزير: كل الاستثمارات العربية مرحب بها

ميناء برنيس البحري، تسعى وزارة النقل إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموانئ البحرية المصرية من خلال تنفيذ العديد من مشروعات البنية الفوقية داخل الموانئ البحرية نظرا لأهمية النقل البحري في حركة التجارة البحرية.

يعد ميناء برنيس البحري أحد أهم الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر نظرًا لدوره الكبير في حركة النقل البحري إلى دول أفريقيا وحركة التجارة والسفن القادمة من قناة السويس.

تعاون مصري كويتي لتطوير البنية الفوقية بميناء برنيس

توقيع مذكرة تطوير ميناء برنيس،فيتو

قامت وزارة النقل بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.

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إعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري

تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري.

كما تضمن المذكرة التعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير الموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودوليًا.

تفاصيل مشروع تطوير ميناء برنيس البحري وأهميته

ميناء برنيس،فيتو

يقوم مشروع ميناء برنيس على إنشاء كافة الخدمات والمباني ليصبح ميناء هام والبوابة الجنوبية التجارية وليضاهي الموانئ العالمية ويركز على الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج والناحيه التجاريه للحاويات والبضائع وخلق بيئة تجاريه متكامله بالمنطقه لنقل داخلي وجوي وبري و صرح الرئيس التنفيذي المهندس اسامه عياد انه سيتم العمل منذ اليوم الأول في كافه الدراسات الكاملة والتصميمات وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية للمنطقة ككل تجاريه وسياحيه.

كامل الوزير: كل الاستثمارات العربية مرحب بها في مصر

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد على أن كل الاستثمارات العربية مرحب بها في مصر مشيرًا الى أن هذا التوقيع يأتي في أطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كامل الوزير،فيتو

خطة وزارة النقل في تطوير ميناء برنيس البحري

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك. الحديدية( ديزل - كهرباء) والتي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الأفريقية

ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وان هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الإمكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتي ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر ( السويس – الغردقة – سفاجا – القصير – مرسي علم حتي برنيس ومنها الي شلاتين – حلايب ) حتي خط عرضي 22 بطول 1080 كم.

وزير النقل:المشروع سوف يخدم الطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل

وأضاف وزير النقل أن المشروع سوف يخدم الطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس اسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان اسوان وامتدادها حتى توشكي وابوسمبل ومنها الي ارقين ثم الى السودان الشقيقة مضيفا انه سيتم تقديم كافة اشكال التعاون والتنسيق لشركة برنيس الإقليمي لتنفيذ كافة أنواع الدراسات الخاصة بالمشروع ( الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية والاثر البيئي).

الأهداف المنتظرة من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل البحري

هذا التوقيع يدخل في اطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري والتي تستهدف مجموعة من المحاور أهمها:

- تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية

- ضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية مضاعفة

- طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر.

- التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بالموانئ البحرية بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر.

الموانئ المصرية التي تشملها خطة التطوير

الموانئ المصرية،فيتو

تستهدف وزارة النقل تطوير مجموعة من الموانئ المصرية أبرزها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم

بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالاضافة الي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا.

خطة وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري

اعتمدت وزارة النقل في خطتها لتطوير النقل البحري على مجموعة من المحاور أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية التوسع في الموانئ الجافة بالإضافة إلى ربط الموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية من أجل سهولة نقل البضائع خارج الموانئ البحرية بصور أسرع وبكمية كبيرة.

النقل البحري،فيتو

مشروع الخريطة التفاعلية للنقل البحري في مصر

تسعى الوزارة في مشروع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.