الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قبل أيام من افتتاحها، النقل تنشر تقريرا مصورا لمحطة بالوظة بسيناء

محطة بالوظة،فيتو
محطة بالوظة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا مصورا لمحطة بالوظة بعد الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية الخاصة بالمحطة ضمن أعمال تطوير وتأهيل  خط الفردان -بئر العبد.

محطة بالوظة،فيتو

أعمال تطوير محطة قطار بالوظة بسيناء 

وزارة النقل وضعت مخطط لتطوير محطات القطارات في سيناء وتضمنت أعمال تطوير المحطة تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفة المحطة بعد أن تم سرقتها خلال ثورة 25 يناير.

Advertisements

 

محطة بالوظة  ،فيتو

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها 

 كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

محطة بالوظة  ،فيتو

 تأهيل وتطوير  خط الفردان بئر العبد 

ويتم العمل على تأهيل وتطوير  خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.
 

txt

بعد صدور القرار الرسمي، أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

txt

كامل الوزير: نستهدف زيادة حركة البضائع البحرية بين صعيد مصر والدول الإفريقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة النقل محطة بالوظة خط الفردان -بئر العبد محطة قطار بالوظة بسيناء محطات القطارات في سيناء محافظة شمال سيناء تطوير كوبري الفردان قناة السويس

مواد متعلقة

بعد صدور القرار الرسمي، أسماء مناطق نزع الملكية في الإسكندرية

النقل تبرز أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط (صور)

بهدف زيادة التبادل التجاري بين محافظات الصعيد والدول الأفريقية، تعاون مصري كويتي لتطوير ميناء برنيس، كامل الوزير: كل الاستثمارات العربية مرحب بها

النقل تكشف أعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط (صور)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية