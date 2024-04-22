قبل أيام من افتتاحها، النقل تنشر تقريرا مصورا لمحطة بالوظة بسيناء

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا مصورا لمحطة بالوظة بعد الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية الخاصة بالمحطة ضمن أعمال تطوير وتأهيل خط الفردان -بئر العبد.

محطة بالوظة،فيتو

أعمال تطوير محطة قطار بالوظة بسيناء

وزارة النقل وضعت مخطط لتطوير محطات القطارات في سيناء وتضمنت أعمال تطوير المحطة تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفة المحطة بعد أن تم سرقتها خلال ثورة 25 يناير.

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محطة بالوظة ،فيتو

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها

كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

محطة بالوظة ،فيتو

تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد

ويتم العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

