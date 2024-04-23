الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

رفع 1200 حالة تعد وإشغالات ومنع الباعة الجائلين بكوبري الخشب وميت عقبة

حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو
حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات بمنطقة كوبري الخشب بحي بولاق الدكرور ومنطقة ميت عقبة بحي العجوزة في حملة اشغالات مكبرة أسفرت عن رفع 1200 حالة تعد وإشغالات ومنع الباعة الجائلين من افتراش الأرض تم تسيير الحركة المرورية ومصادرة المضبوطات بمخزن الأحياء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

 

تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء

 

وكان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطي وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم آمن لسير المواطنين دون أي معوقات. 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين والمنشأت التجارية والمحال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق. 

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إزالة سوق عشوائي للباعة الجائلين ببولاق 


 

وفي ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين لتأثيره علي حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 


وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور  بمحيطه.

 

رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام


 

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و١١ عربة كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة وسيارة نصف نقل وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.

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