بعد غلق كيان بالجيزة، القائمة السوداء للكيانات الوهمية غير المعتمدة من التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "شركة الخرطوم - الوكيل الإقليمي لجامعة ميتشجان الأمريكية ( Mechijan‏ ‏University) "، والكائن مقرها (53 شارع شهاب - الدور الرابع – المهندسين - محافظة الجيزة)، والتي تُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الطلاب شهادة دولية مُعتمدة (دبلومات احترافية - بكالوريوس تقنى - ماجستير احترافي - دكتوراه مهنية)، للدراسة في تخصصات "هندسة مدنية - هندسة اتصالات - هندسة العمارة - هندسة ميكانيكا - هندسة كهربية - الإعلام - اللغات"، بالإضافة إلى تخصصات في "التسويق - الضيافة - البترول - المحاسبة - إدارة الاعمال - التصميم والجرافيك - الذكاء الصناعي"، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية.

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وفيما يلي القائمة السوداء للكيانات الوهمية المضبوطة:

1. الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقاري والخدمات التعليمية) في 11 شارع إفريقيا المتفرع من شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

2. الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة - 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي – المهندسين - الجيزة

3. الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة

4. مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين - الجيزة

5. أكاديمية الشرق بالزقازيق

6. أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة 61 ش عبدالرحمن باشا - حلوان

7. الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

8. أكاديمية النصر (عمارة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان)

9. أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

10. المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب بمدينة نصر

11. الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

12. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

13. المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

14. الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحي العاشر

15. المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

16. المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

17. أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

18. أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

19. معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الإسكندرية

20. المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

21. الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

22. نولدج أكاديمي الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

23. مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

24. أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الالى بمحافظة سوهاج

25. المركز الدولى لخدمات الطلاب بالإسكندرية

26. أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

27. أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

28. أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

29. مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

30. أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

31. ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مدينة الزقازيق)

32. الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

33. أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الإنجليزية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الرابع)

34. مؤسسة مانهاتن للتدريب والاستشارات (7ش محمد حسن الجمل - أول عباس العقاد مدينة نصر)

35. أكاديمية بداية للتنمية البشرية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الثالث)

36. الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - شركة الديرى والكائن مقرها محافظة القاهرة ( المعادى- دجلخ شارع 233 عمارة 8 الدور الأول أعلى صيدلية سيف، ( 16 شارع بهجت على - الزمالك) وفرعها فى اسوان فى 258 عمارات الصداقة الجديدة شقة 8 وسط البلد - أسوان) وفرعها فى محافظة بنى سويف الكائن فى (برج اليسر الدور العاشر شارع صلاح سالم مدينة بنى سويف)

37. أكاديمية الشباب بكفر الشيخ

38. المركز الألماني (المصرية الدولية للتدريب) الكائن ببرج الأطباء - طريق مصر أسوان - بسوهاج

39. معهد الاتصالات لعلوم الحاسب واللاسلكى بسوهاج (80ش 15 بسوهاج)

40. المعهد الوطني بسوهاج

41. معهد 6 أكتوبر لنظم المعلومات واللغات بمحافظة الدقهلية امتداد شارع احمد ماهر - حى الجامعة والفرع الثاني في ميدان مشعل بالمنصورة

42. مركز السياحة والفنادق بالمنصورة الكائن فى 39 شارع على مبارك توريل المنصورة

43. مركز 6 أكتوبر للصحافة والإعلام ونظم المعلومات بالهرم فرع بحسن محمد الهرم والآخر في 232 ش الهرم بجوار زيزينيا

44. أكاديمية أكسفورد بشارع عمر بن عبدالعزيز - طنطا

45. سنتر السعدنى بطنطا (ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا)

46. جامعة المدينة العالمية (قطعة رقم 8 ش افريقيا بلوك 34 - ش مصطفى النحاس مدينة نصر)

47. المركز العربى للعلوم المتخصصة بالإسكندرية (40ش محرم بك - الإسكندرية)

48. الأكاديمية المصرية البريطانية (158ش الهرم - 4أ الميراج سنتر)

49. المركز العلمي للاستشارات والتطوير 38 بورسعيد بنى سويف

50. الشروق أكاديمي أرض الحرية آخر سور الجامعة بني سويف

51. أكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبدالسلام عارف امام أبراج الاوقاف بني سويف

52. أكاديميات تمريض بالمنوفية المستقبل (شبين الكوم - ش أحمد ماهر امام النقابة الفرعية) والخبيرة (شبين الكوم البر الشرقى) والحياة (شبين الكوم ميدان شرف ش جمال عبدالناصر) وسمارت (شبين الكوم - برج الرى الدور السادس)

53. أكاديمية شرق الدلتا للعلوم الصحية

54. مركز أورو اديوكيشن للبعثات التعليمية (27ش 9 المعادى)

55. مكتب تنمية المهارات البشرية 195ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين

56. الأكاديمية المصرية للاعلام والتنمية (12ش هارون - الدقى)

57. إيه جروب (39 ش أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر)

58. الجمعية العربية لطب الاسنان النزهة الجديدة وجامعة داندى (15ش عزيزالدين من ش محمد حسين - النزهة الجديدة)

59. تربو أكاديمي - بنى سويف شرق النيل أمام كلية التعليم الصناعى

60. جامعة نور الشام العالمية وأكاديمية شيفلد الدولية

61. الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية بالفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط

62. أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلي بمحافظة سوهاج

63. المركز المصري الكائن في 13 ش 314 المعادى الجديدة البساتين القاهرة

64. مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالفيوم

65. الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب بالفيوم

66. المركز البريطاني للتدريب حي الجامعة أمام كلية الزراعة محافظة الفيوم

67. أكاديمية الهرم للدراسات المتخصصة 8ش المحكمة الشرعية - محافظ الفيوم

68. معهد تكنولوجيا الحاسبات بالعمرانية التابع لـ أكاديمية سايبر سوفت

69. الجامعة الاسلامية المفتوحة

70. أكاديمية إم واى إف بالزقازيق

71. انترناشيونال أكاديمى بالزقازيق

72. الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات 26 أ ش المحروسة سفنكس - القاهرة

73. مكتب هدف - عمارة رقم 36 الدور الرابع - الحى الأول - المحور المركزى - مدينة 6 اكتوبر

74. الإفريقية للتدريب والدراسات الحديثة - بجوار فندق مرحبا - شارع الكورنيش - أسوان

75. الأكاديمية العربية للعلوم الصحية ( تمريض - أشعة ـ بصريات ــ صيدلة ــ تحاليل طبية ــ علاج طبيعى) - شارع مسجد الطابية الشواربى الجديد - مركز شباب بدر - أسوان

76. أكاديمية جنيف الدولية ( تمريض - تحاليل - إسعافات أولية ـ أشعة ) - شارع مول الجيش ــ أمام صالة الجيش للالعاب الرياضية - مدينة أسوان

77. اكاديمية طيبة للتدريب والتنمية البشرية ( تمريض وصيدلة تحاليل طبيةــ سكرتارية طبية) ا- طريق الخزان - خلف جراج المقاولون العرب - أسوان

78. مركز الأسواني للتدريب والتنمية البشرية بالتعاون مع جامعة أسوان والكائن مقرها 97 كورنيش النيل فوق أورانج الدور الثالث ــ مدينة أسوان

79. المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا (المعامل والتحاليل - الخدمات الصحية) - طريق السادات بجوار معرض سيارات أوتو ستار - مدينة أسوان

80. كامبردج للعلوم والخدمات الصحية ( تمريض ــ تحاليل طبية ــ أشعة ) - طريق السادات - العقاد ــ الشارع الرئيسى ـ امام بازار الرفاعى - مدينة أسوان

81. الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا ش مسجد الرحمن الرحيم كنج مريوط الاسكندرية

82. الأكاديمية المصرية الأمريكية - مدينة نصر - الحى العاشر

83. الجامعة الدولية الإلكترونية (6شارع 278 المعادى- القاهرة)

84. المركز المصرى البريطانى (28 شارع اسماعيل سرى - أمام باب معهد التعاون - المنيرة)

85. الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي (14 عمارة مقاتلي رمضان - الدور الثانى خلف النادي الأهلي - مدينة نصر)

86. مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها 57 ش ماهر بدوى من جسر السويس - ميدان ألف مسكن - عين شمس

87. معهد القاهرة التعليمى بالهرم الكائن فى 15 شارع التعاون - ناحية بيتزا هت التعاون الهرم - الجيزة

88. النصر أكاديمي - كايرو كامبردج أكاديمى للتدريب - شركة عين شمس كامبردج للاستثمار - أكاديمية جيل المستقبل - مؤسسة برند التعليمية - المركز الاكاديمي للدورات التعليمية

89. الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية (13ش مركز المعلومات - مساكن الشيراتون - القاهرة)

90. أكاديمية الحقيقة (True) الكائنة 48 شارع زاكر حسين - مدينة نصر- الدور الرابع

91. أكاديمية CLS Computek Learning Solution الكائنة 52 شارع معز الدولة من شارع مكرم عبيد- مدينة نصر سي ال اس cls

92. سنتر ستار المهندسين (24 أ شارع ابو المحاسن الشاذلى - خلف بنزينة موبيل - جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة)

93. المبدعين العرب (1ش محى الدين ابوالعز - الدقى - الدور الثانى)

94. سنتر تراك - 112 شارع اللاسلكى الصغير امام قنديل خلف رضوان العجيل - المعادى، والمقر الاخر فى 68 ش احمد الزيات بين السريات شقه رقم 10 الدور الرابع

95. اتقان Challenge academy & ETQAN academy

96. الأكاديمية العربية لعلوم التنمية والإدارة (بيست أورا سابقا) 37ش مصطفى النحاس - المنطقة الثامنة - شقة رقم 202 الدور الثانى

97. المركز المصرى الامريكى 171 ش التحرير باب اللوق

98. الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير بمدينة نصر ومقرها 34 ش عباس العقاد - الدور التاسع مدينه نصر اول ــ القاهرة

99. أكاديمية شيفيلد - كير لايف - 6 عمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم ـ- الدور الرابع - الجيزة

100. سنتر vip الكائن مقره 109 شارع المنيل بمصر القديمة - الدور الثانى

101. كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية (4ش عبدالرحمن الرافعى من ش محى الدين ابوالعز)

102. أكاديمية العلوم الهندسية بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية

103. جامعة النخبة (المصرية الفلندية/ تامبيرا / العامرية سابقًا) بالإسكندرية

104. أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والإقتصادية (93ش السودان - المهندسين)

105. برو أكاديمي (26 ش حسن إبراهيم المتفرع من ش مكرم عبيد - مدينة نصر)

106. أكاديمية الأركان المعتمدة - الكائنة بالشقة رقم 6 ادارى الدور الاول علوى - القطعة رقم 77 المنطقة المركزية بمحافظة دمياط

107. أكاديمية ومعهد اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا - 114 شارع الهرم الرئيسى سهل حمزة - بجوار رنين - محافظة الجيزة

108. أكاديمية أبوالهول للدراسات المهنية - 110 شارع ترعة المنصورية - كفر الجبل الهرم - الجيزة

109. المركز العلمي لعلوم الحاسب والتكنولوجيا - 1ش الظافر من شارع الهرم - محطة مدكور - محافظة الدجيزة

110. معهد الحياة الطبية المعهد بجوار مستشفي الحياة - غرب ترعة المنصورية - كرداسة - محافظة الجيزة

111. معهد القاهرة التعليمي (15ش / التعاون - محطة التعاون الهرم - محافظة الجيزة )

112. مركز المجد للدراسات الاكاديمية المتخصصة - 2شارع الحرية من توت عنخ أمون - خلف كلية التربية النوعية بطنطا - محافظة الغربية

113. المركز الدولى للتدريب - ش 285 ش 166 حوض سمعان - ش الواحة - أرض ميدو قباء - السلام - محافظة القاهرة

114. المركز العلمي للغات بالعمرانية

115. ايجى جولف لخدمات الوافدين

116. أي جيت إيجبت 11 ش ابوالمعاطى العجوزة - محافظة الجيزة igate egypt

117. أكاديمية 6 أكتوبر - 232 شارع الهرم - بجوار مول زيزنيا - محافظة الجيزة

118. الاكاديمية الدولية الذكية (international smartAcademy) في 2 شارع محسن رشدى - الحى الثامن - مدينة نصر- محافظة القاهرة

119. ميدكال أكاديمي بشبين الكوم المنوفية - البر الشرقى - دوران شارع سعد زغلول أمام صيدلية العزبي

120. أكاديمية مصر للتدريب المتقدم - الكائن مقرها الكوبرى الجديد - بندر الواسطى - الوسطى - محافظة بني سويف

121. المستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب - أرض الحرية أمام المدرسة الفنية بنات - محافظة بني سويف

122. أكاديمية ابن رشد - 49 شارع أحمد عرابى - برج جاردينا - بني سويف

123. الأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقًا الأكاديمية المصرية للتدريب حاليًا - شارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بني سويف

124. الأكاديمية الوطنية - برج خفاجى بجوار بنك كريدى اجرى كول الدور الثانى بنى سويف

125. أكاديمية yes - أرض الحرية خلف بنك التنمية بنى سويف اول - بنى سويف

126. كامبردج فرغلى الكائن ارض الحرية خلف بنك التنمية - بنى سويف اول - محافظة بنى سويف

127. أكاديمية النيل الكائن ارض الحرية - برج زيزينيا بجوار بنك الائتمان الزراعى بنى سويف -أول محافظة بنى سويف

128. المركز العلمي - 38 شارع بور سعيد - ارض المحلج محافظة بنى سويف

129. أكاديمية one world academy - شارع احمد عرابى أمام مدرسة الثانوية العسكرية - بندر - بنى سويف

130. النور فيوتشر اكاديمى الكائن مقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثانى بنى سويف

131. ستارز للخدمات التعليمية - امتداد شارع رمسيس الحى السادس مدينة نصر القاهرة

132. الشروق التعليمى الدولى لتكنولوجيا الحاسبات ونظم المعلومات والسياحة والفنادق واللغات ميدان المحطة شارع الجيش بجوار شركة بيع المصنوعات - الزقازيق - محافظة الشرقية

133. المركز التكنولوجى الدولى للعوم والدراسات النوعية وتنمية الموارد البشرية للتعليم والتدريب - العقار رقم 362 شارع السكة الحديد المعلمين الزقازيق محافظة الشرقية

134. مركز السلام ( صيدناوى الجامعة) اول شارع يمين الزقازيق - محافظة الشرقية

135. معهد mdc للتمريض والكائن مقرها شارع عبدالمعطى من شارع فاروق بجوار مسجد مكة - الزقازيق - محافظة الشرقية

136. الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية - أمام بوابة أداب جامعة الزقازيق بجوار موقف منيا القمح - بجوار قاعة علاء الدين الزقازيق - محافظة الشرقية

137. أكاديمية الشرق للعلوم التطبيقية - 15 شارع المدير - برج بانوراما المنشية شقة رقم 101، 102 حى الزهور أعلى agc auto الدور الثانى الزقازيق الشرقية

138. أكاديمية 6 أكتوبر/ الكائن مقرها أمام قصر ثقافة بنى سويف 2 شارع مصطفى كامل بندر بنى سويف

139. الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية البشرية - الزقازيق - محافظة الشرقية

140. الجامعة المفتوحة للعلوم الطبية

141. استانفورد أو يورو انترناشيونال الكائن بشارع 214 بالمعادى متفرع من شارع الجزائر

142. أكاديمية أليكس بالبحيرة مركز شبراخيت - شارع محمود أبوشلوع - الدور الرابع بجوار مرور شبراخيت - البحيرة

143. أكاديمية ورواد ابن سينا - شارع محمود أبوشلوع عماره محمد ابو عيشة الدور الرابع امام مرور شبراخيت - البحيرة

144. أكاديمية ramouz (رموز) فرع القاهرة - 128 شارع السودان - برج البنك الاهلى الكويتى وكنتاكى - الدور التاسع - فرع القاهرة المهندسين

145. أكاديمية ramouz ( رموز) فرع دمياط الجديدة - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل

146. أكاديمية الضيافة الجوية sky dream - مدينة نصر شارع حافظ رمضان - برج رقم 5 بالقرب من مستشفى حسبو الدولي

147. أكاديمية طيبة: فرع (1): الشرقية - الزقازيق - بجوار المحافظ امام الكوبرى- عرابي بجوار أمن الدولة برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع، فرع (2): مصر الجديدة ش جسر السويس 5 عمارات الميرلاند اعلى حلوانى لابوار، فرع (3): الدقهلية ــ المنصورة حى الجامعة امام بوابة القرية الالومبية شارع الصيدلية د محمود امين، فرع (4): الدقهلية - السنلاوين بجوار الاسعاف أمام نفق الجوال، فرع (5): دمياط الجديدة ش الاستاد المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى اعلى نجف كريستال، الأكاديمية المصرية فرع (6): البحيرة دمنهور ش عبد السلام الشاذلي أمام سور النادى الاجتماعي بجوار أتيليه أميرة غنيم وليدى للاطفال، فرع(7): الاسكندرية سيدى بشر حى 17 ش جمال عبدالناصر أخر النفق أعلى كيمو كمبيوتر عمارة رقم 33 محافظة البحيرة دمنهور 9 ش محمد الدره خلف جراج مديرية الاسكان بجوار مطعم منوفية الكوبري العلوي

148. المعهد البريطانى للاقتصاد والعلوم السياسية

149. أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرع الأقصر

150. جاستيك للخدمات القانونية للطلاب - شارع 9 أمام محطة مترو ثكنات المعادى justice students law services

151. المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بطريق أسيوط الزراعي البدرشين

152. أكاديمية وادى النيل للعلوم الحديثة - شارع عبدالرحمن الشرقاوى متفرع من شارع السودان

153. أكاديمية المعادى الدولية شارع 301 المعادى الجديدة متفرع من شارع فلسطين

154. أكاديمية الجامعة العربية - شارع أبوقير - الإسكندرية

155. معهد الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات - شبرا الخيمة خلف قسم شبرا أول - القاهرة

156. اكاديمية مهارات (28 ش صلاح سالم برج خفاجى مقابل صيدلية أبوعبده ـ طلخا - المنصورة - الدقهلية )

157. جامعة هارفارد كوليدج (برزدنتس اند فيلوس اوف هارفارد كوليدج) الكائن مقرها 11 شارع وزارة الزراعة - الدقى- الجيزة

158. سنتر سيجما - حلوان - القاهرة

159. سما للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات - شارع ناجى عيسى الطماوى عمارة (2) ق 14 - ب 11 - م 9 مدينة نصر - القاهرة

160. المعهد الدولى للدراسات الحديثة - الفيوم البارودية - قرية لطف الله - بجوار مدرسة الأمريكان

161. جمعية شمس النخيل للخدمات التعليمية - 13 شارع محمد مندور خلف مستشفى رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

162. شركة بلاتفورم للخدمات التعليمية - 23 شارع عمر زعفان متفرع من شارع محمد يوسف موسى - مدينة نصر

163. أكاديمية حورس بفرعيها 118 - الحى الثالث - المجاورة 18 قطعة رقم 118 / 318 دمياط الجديدة

164. أكاديمية حورس 4U - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل - أعلى كافية - 4 دمياط الجديدة

165. كريتيف creative - شارع الاستاد - المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى - دمياط الجديدة

166. أكاديمية كيان

167. الأكاديمية المصرية - شارع الأشقر - المشاية السفلية - أمام بوابة بيبو لاند - المنصورة - محافظة الدقهلية

168. ميترال أكاديمي - رقم 49 المنطقة المركية - فوق معرض البرماوى للسيارات - الدور الأول خلفى - دمياط الجديدة

169. هارفارد بيزنس سنتر ( harvard business center ) - شارع محمد مندور أمام مستشفى - رابعة العدوية - مدينة نصر

170. شركة اكاديمية ومعهد هارفارد سى اس سى للعلوم والتكنولوجيا ( اكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقًا) والتى تشغل المقرات الاتية: (أ): النزهة 46 ش عثمان بن عفان من شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس، (ب) فرع السنترال- امام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا- الدور الثانى محافظة الفيوم، (ج): 144 شارع الهرم الرئيسي - الكوم الأخضر - الجيزة، (د): 8 شارع الزهور - كوبرى عابدين كرداسة- الجيزة، (ه): عقار رقم 21 شارع محمود صدقى - الدور الارضة محافظة بورسعيد، (و): عقار محمود يس شارع المرور القديم - أرض الحرية بنى سويف

171. هيئة هارفارد - ايجى للتدريب الدولى والتحكيم - 10 شارع شاكور - مول هندى - الدور الرابع - نموذج 10 محطة الرمل - محافظة الاسكندرية

172. طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان - الحى الأول - حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية - شارع صيدلية الدكتور / محمود أمين المنصورة - الدقهلية

173. سينا للعلوم الطبية - حى الجامعة - امتداد جيهان - برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة - محافظة الدقهلية

174. أكاديمية التمريض الخاص ( HP ACADEMY) في 3 شارع صبرى صديق امام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى - بجوار مكتبة مدحت - المنصورة - محافظة الدقهلية

175. أكاديمية القمة للتمريض - مدينة مبارك أمام مركز تعليم السواقة - الدور الثالث - المنصورة محافظة الدقهلية

176. الأكاديمية الأمريكية للتدريب (تمريض) - حي الجامعة - أمام القرية الأوليمبية - المنصورة - محافظة الدقهلية

177. معهد 6 أكتوبر - بجوار بنك cib - امتداد شارع احمد ماهر - حى الجامعة - المنصورة - محافظة الدقهلية

178. سنتر فيو - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين

179. الصفوة للتدريب والعلوم الإدارية والتمريض - حى الجامعة أمام سور ستاد الجامعة بجوار مركز النخبة للعيون وعوض سراج - الدقهلية

180. أكاديمية كريتيف creative academy - حى الجامعة امام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين المنصورة - محافظة الدقهلية

181. مركز هارفارد للاعمال harvard business center - hbc والكائن مقرها 5 شارع المشاية - الدور الثانى امام نادى النيل اعلى حلوانى قويدر- المنصورة محافظة الدقهلية

182. اكاديمية دلتا الإسكندرية للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائن مقرها 2 شارع موريتانيا برج العمدة الفؤاد - المندرة بحرى امام محطة قطار المندرة اعلى كافية المنتزة بلازا - محافظة الاسكندرية

183. اكاديمية الصفوة للتدريب - فيكتوريا شارع الجلاء امام مستشفى الثغر - محافظة الاسكندرية

184. أكاديمية creative group والكائن مقرها محطة ترام رشدى - 17 ش احمد شوقى الدور الاول - - أمام مدرسة رشدى الإعدادية - محافظة الإسكندرية

185. اسبكت للتدريب - 724 طريق الحرية - لوران - فوق محل مدينة الاحلام لالعاب الاطفال - الاسكندرية

186. رؤية للتنمية البشرية vision - الكائن مقرها 13 شارع البحيرة جناكليس - الإسكندرية

187. أكاديمية رؤية للتدريب - 17 شارع الملازم بسيونى المتفرع من شارع جمال عبد الناصر - محافظة القاهرة

188. الأكاديمية المصرية - 17 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر أخر النفق - أعلى كيمو كمبيوتر عمارة 23 محافظة القاهرة

189. أكاديمية الحياة للتمريض والكائن مقرها العصافرة - بجوار مبرة العصافرة - أعلى الحمد للأجهزة الكهربائية - الإسكندرية

190. أكاديمية Opec Alex - ساحة انتظار الضباط دار مناسبات الشهداء أمام مسجد الشهداء بجوار نادى الفتح - سيدى جابر- الإسكندرية

191. أكاديمية العدالة فى الدراسات القانونية والاقتصادية التفاعلية ـ أونلاين

192. الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة - شبرا الخيمة - مساكن حجازى نقابة المعلمين - الدور الثالث

193. الاكاديمية الدولية للتعليم والتدريب بقنا

194. أكاديمية creative academy الزقازيق بجوار المحافظة أمام كوبرى عرابى برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع- محافظة الشرقية

195. الاكاديمية الامريكية للتدريب ( atc ) الزقازيق - القومية - أمام مستشفى صلاح سالم - برج بورتو - محافظة الشرقية

196. مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها شارع السلام - بجوار جامعة الزقازيق - عمارة المقاولين - الزقازيق - محافظة الشرقية

197. اكاديمية ابن رشد الكائن مقرها ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين اعلى مفروشات رويال- الزقازيق- محافظة الشرقية

198. أكاديمية علوم المستقبل - 4 شارع الصفا والمروة الدور الأول - شارع موقف المنصورة امام مستشفى حمدى السيد - الزقازيق - الشرقية

199. أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا tamayoz والكائن مقرها 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية

200. الاكاديمية المصرية للعلوم الادارية والكائن مقراتها أمام كوبرى جامعة الزقازيق بجوار قاعة علاء الدين للافراح ومراكز الفارس- الزقازيق - الشرقية، وفرع في شارع علاء الدين حى المهندسين الزقازيق، وفرع حى أول الافرنج 140 شارع الجيش شارع الاعمار للاستثمار - الإسماعيلية

201. ساينس للدرسات والتدريب بالزقازيق - شارع مستشفى التيسير موقف المنصورة - الزقازيق - محافظة الشرقية

202. الاكاديمية البريطانية الحديثة BMA - اول شارع مستشفى التيسير امام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الازهرى الزقازيق- الشرقية

203. كامبردج انترناشونال أكاديمي cambridge international academy uk

204. اكاديمية الهضبة أعلى مكتبة الحرمين - امام كلية الطب البيطرى - بنى سويف

205. سيتى ترينيج أكاديمى city training academy - الزقازيق بجوار المحافظة -أعلى معرض auto one بجوار فندق مارينا - محافظة الشرقية

206. اكاديمية ابن سينا الفرع الأول: 18 شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة - أمام الغزاوى - الزقازيق الشرقية الفرع الثاني: ش رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الأول - علوى- مركز الفتح - بمحافظة اسيوط

207. أكاديمية طيبة - 3 عمارات الميريلاند - الدور الثانى - ش جسر السويس - مصر الجديدة

208. اكاديميكس للتدريب والاستشارات - الكائن مقرها شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة بجوار الغزاوى الجديد - أمام مركز الشرقية للعيون - الزقازيق - محافظ الشرقية

209. الاكاديمية البريطانية المصرية للتدريب - الكائن مقرها 20 شارع ابو بكر الصديق - فلل الجامعة - عند مدخل كلية التربية الرياضية بنات - امام الكوالينى للرسائل العلمية - الزقازيق - محافظة الشرقية

210. أكاديمية زويل - الكائن مقرها الزقازيق - فلل الجامعة بجوار مستشفى جامعة الزقازيق بجوار سور استاد الشرقية

211. المؤسسة العربية للتربية والعلوم والاداب - برج زياد شارع ندى سليم من شارع كورنيش النيل - بنها - محافظة القليوبية

212. قبول فورى qpol Fawry في 110 شارع التحرير الدور الثالث شقة رقم 7 - الدقى - محافظة الجيزة

213. اكاديمية طيبة الدولية بالشرقية الزقازيق

214. الاكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية

215. ردفي REDVEY في 4 شارع أبراج النصر الدور الاول شقة 14 ش محمد نبوى حي السفارات - الحى السابع - مدينه نصر

216. أكاديمية spc training academy الكائن مقرها 29 شارع التوفيق من شارع الطيران -- مدينه نصر

217. اكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية - والكائن مقرها 24 شارع كورنيش النيل - محافظة دمياط

218. أكاديمية حورس والكائن مقرها المنطقة المركزية بجوار محطة بنزين موبيل - اعلى كافية u4 دمياط الجديدة

219. معهد / مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين المسلة ــ بجوار الكوبرى ــ محافظة الفيوم

220. المركز التكنولوجى للحاسب والفنادق - شارع السكة الحديد تقسيم المعلمين - أول الزقازيق

221. مركز انجاز للدراسات والتدريب بجوار موقف ميت غمر - مركزالزقازيق

222. الأكاديمية العربية للتدريب بجوار محطة السكة الحديد بشيبة النكارية مركز الزقازيق

223. الأكاديمية المصرية العربية للتدريب ( بشارع علاء الدين تقسيم المهندسين مركز الزقازيق)

224. الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا ( شارع علاء الدين عمارة (1) بجوار قاعات افراح علاء الدين بجوار كوبرى الجامعة مدينة الزقازيق

225. مؤسسة الشروق التعليمى للعلوم والدراسات النوعية ( شارع الطوخي ــ النظام ــ أول الزقازيق )

226. مركز iGi للتمريض برج النور بشارع فاروق بجوار مسجد مكة - أول الزقازيق - محافظة الشرقية

227. أكاديمية جستك للحول المتكاملة (أكاديمية تارجيت) شارع مجمع المصالح اعلى جمعية رعاية الطلبة ثان الزقازيق

228. مركز ام واى اف ( myf) مشارع المحافظة برج نقابة المعلمين الدور الأول - بجوار بي تك ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

229. أكاديمية سمارت الدولية (شارع مستشفى الجامعة ثان الزقازيق )

230. أكاديمية ابن سينا مقرها 18 شارع الامام على فلل الجامعة اخر شارع مستشفى المبرة ــ امام الغزاوى امام فرع sharqia covernorate الزقازيق الشرقية (شارع فلل الجامعة امام الغزاوى ثان الزقازيق)، وشارع رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الاول علوى مركز الفتح ــ محافظة اسيوط

231. الأكاديمية الدولية العربية - بجوار القصر الابيض شارع فاروق أمام مزلقان السكة الحديد

232. المركز العالمى لعلوم الحاسب الالى والتكنولوجيا (ASA) أكاديمى الكائن مقرها 1 شارع الظافر - محطة مدكور الهرم بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

233. أكاديمية mcc في 1 شارع الظافر محطة مدكور - الهرم - بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

234. أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر ــ ميدان السواقى - أعلى بلس 90 - محافظة الفيوم

235. أكاديمية كيميت للدراسات والعلوم المتقدمة في ميدان السواقى ــ الشيخة مريم ــ اعلى معرض الزهراء ــ محافظة الفيوم

236. معهد المستقبل للدراسات المتنوعة والكائن مقره ميدان المسلة ــ شارع 15 بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

237. الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية والكائن مقرها ــ الشارع الخلفى لقبانى للاثاث أسفل حضانة بينك اند بلو برج الياسمين ــ محافظة الفيوم

238. بروفيشنال professional الكائن مقرها امام المعرض اول شارع الرفاعى امام مطعم الطيب الدور الثالث مدينة طنطا

239. اكاديمية المستقبل للتدريب sna والكائن مقرها بشبرا سيتى مول ناصية شارع احمد عرابى وشارع 15 مايو - امام كوبرى عرابى ــ اعلى بى تك - محافظة القليوبية

240. طيبة بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة مبنى اكاديمية طيبة محافظة قنا

241. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع بنها اول الكوبرى بجوار كشرى حكاية امام موقف ميت العطار

242. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع الاسكندرية كوبرى استانلى خلف ماكدونالدز

243. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع دمياط شارع الصعيدى الجديد

244. الأكاديمية الامريكية للدراسات المتخصصة ( رأس غارب)

245. المجموعة الدولية للتعليم عن بعد ومعادلة الخبرات

246. أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية (ش عثمان محمد امام مستشفى 57357 المقر الادارى)

247. أكاديمية isc academy بسوهاج

248. ستادي لاند روس للخدمات الطلابية المتكاملة study land rus group والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى - المقطم

249. أكاديمية طنطا للتدريب والتعليم التكنولوجى ( التمريض الخاص) - شارع البحر- صيدناوى - برج زهانه طنطا - محافظة الغربية

250. الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة والكائن مقرها اول شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا

251. الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام والكائن مقرها ( 82 شارع مصطفى النحاس - مدينه نصر - الدور الثالث)

252. مدينة العلوم العصرية بمدينة الشيخ زايد بالجيزة - الكائن مقرها فى الوحدتين رقمى (1،2) بالمبنى رقم 22 بالمجاورة الثانية بالحى الثالث عشر (حى الشباب) بمدينة الشيخ زايد امام سنتر الوجيه بالجيزة

253. أكاديمية الضيافة الجوية bright star الكائن مقرها 26 على امين ــ امتداد مصطفى النحاس ــ امام عمارات عثمان ــ بجوار مسجد الرحمة ــ مدينة نصر

254. الفا كلينيك ( المركز الصينى التأهيلى للتدريب المهنى ــ الكائن مقرها 57 شارع خاتم المرسلين ــ الجيزة

255. أكاديمية بروفيشتال للتدريب professional بمحافظة الشرقية ــ الكائن مقرها 4 شارع النجار ــ ناصية توكيل رينو وتوكيل الليثى

256. اكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصى ــ الكائن مقرها اخر شارع الغشام بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصى ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

257. الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية AEA بمحافظة الشرقية ــ مدينة الشرقية محافظة الزقازيق ــ الكائن مقرها امام كوبرى الججامعة بجوار قاعه علاء الدين

258. اكاديمية ساينس للتدريب SCIENCE ــ الكائن مقرها بعد موقف المنصورة بداية الطريق الاقليمى - برج التيسير ــ الدور الثانى بعد الارضى، مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

259. اكاديمية اوبك OPEC الكائن مقرها شارع السلام خلف كلية تجارة ــ مدينة الزقازيق ــ الشرقية

260. مؤسسة فكر للتدريب FEKR الكائن مقرها بجوار محطة القطر برج القصر الابيض ــ محافظة لاشرقية

261. اكاديمية تأهيل الدولية للتمريض TAAHEL إداريًا والكائن مقرها امتداد شارع المحافظة امام توكيل بيجو للسيارات الدور الثالث ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

262. المركز الثقافى المصرى والكائن مقره 17 شارع الطاقة ــ خلف النادى الاهلى ــ مدينة نصر - الدور الحادى عشر

263. أكاديمية eif traning and conculting والكائن مقرها 65 شارع مصدق الدور العاشر ــ الدقى ــ محافظة الجيزة

264. مركز mda للتدريب والاستشارات والكائن مقرها 158 شارع السودان ــ المهندسين ــ الدور السادس شقة رقم 600 محافظة الجيزة

265. اكاديمكس للتدريب والتنمية في 19 شارع الاعناب ــ الدور الاول ــ شقة 3 الدقى ــ الجيزة

266. مجمع التوبة التعليمي - 15 شارع بقطر المتفرع من شارع ابراهيم عبد الرازق عين شمس الشرقية - القاهرة

267. اكاديمية القلادة ــ الكائن مقرها بالفيلا رقم 24 ــ الدور الثانى ــ امام البن البرازيلى بشارع جسر السويس ــ ناصية صيدلية نورماندى ــ مصر الجديدة ــ القاهرة

268. اكاديمية زويل ( مؤسسة محمد خضير للتدريب ) - الكائن مقرها منشأة لطف الله ــ الدور الثانى ــ محافظة الفيوم

269. أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمى ( future information systems ) والكائن مقرها ميدان المسلة ــ عمارة 7 شارع 15 خلف مسجد ولى لاصالحين ـــ بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

270. مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين- الدور ال ثانى ــ بجوار الكوبرى العلوى- محافظة الفيوم

271. أكاديمية 6 اكتوبر والكائن مقرها برج آل حمزه - الدور الأرضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

272. مركز مصر للتدريب والعلوم والكائن مقرها برج قصر الاطباء ــ المرور ــ محافظة الفيوم

273. أكاديمية الشرق الاوسط والكائن مقرها برج الرحاب ــ الدور الارضى ــ ميدان المسلة ــ خلف مسجد ولى الصالحين - محافظة الفيوم

274. المعهد الدولى للدراسات الحديثة - منشآة عبدالله ــ امام معهد الصفوة الازهرى ــ الدور الارضى ــ محافظة الفيوم

275. اكاديمية آفاق المستقبل والكائن مقرها برج الأبرار - دله ــ بجوار صيدلية 19011 أعلى حضانه سيمبا ــ الفيوم

276. معهد بروفيشنال أكاديمي ( professional academy ) الكائن مقرها 27 شارع صدقى من شارع الحلو بجوار صيدلية محمد الديب - طنطا ثان ــ محافظة الغربية

277. المعهد الدولى البريطانى ilc شارع البحر ــ امام صيدناوى اول حسن رضوان بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية

278. بروفيشنال professional الكائن مقرها امام المعرض اول شارع الرفاعى - الدور الثالث - مدينة طنطا

279. راية وابن سينا للدراسات المتخصصة والكائن مقرها 3 شارع جلال بجوار مديرية الزراعة امام جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة ــ طنطا

280. سمارت smart university courses center في 23 شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا - الغربية

281. اكاديمية اوبك للعلوم الحديثة opec الكائن مقرها امتداد شارع ماهر الناقة مدينة طنطا ــ محافظة الغربية

282. معهد السادتكو/ الساداتكو للدراسات المتنوعة ــ الكائن مقرها شارع ماهر عبدالحميد الناقة عمارة 2 امام الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى مدينة طنطا ــ الغربية

283. اكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا ــ الكائن مقرها 58 عمارة لاند مارك ــ شارع النحاس اعلى البنك العربي ـ طنطا ــ محافظة الغربية

284. عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة الكائن مقرها 57 شارع ماهر بدوى من جسر السويس ــ ميدان الف مسكن ــ عين شمس - محافظة القاهرة

285. اكاديمية ايتن لتعليم فنون التدميل والكائن مقرها فيلا 6 ش رفيق صلاح الدين بجوار اتصالات ــ مصر الجديدة

286. اكاديمية tmte academy drfatmakamal والكائن مقرها امام حديقة الطفل مكرم عبيد مدينة نصر

287. اكاديمية sisters nutri - Derma clinic والكائن مقرها مدينة نصر ــ تقاطع مكرم عبيد مع مصطفى النحاس ــ 3 شارع كابول الدور الثانى

288. اكاديمية السلام الدولية والكائن مقرها عمارة البنك الاهلى الدور الحادى عشر - امام باب كلية التجارة جامعة القاهرة ــ محافظة الجيزة

289. جلوبال اكاديمى global academy - المنيب عمارات اسكان الشباب - عمارة رقم 10 الدور الثالث - محافظة الجيزة

290. اكاديمية مصر الدولية للحاسبات ( شركة نت سكيل) والكائن مقرها 7 شارع محمود سمى البارودى امام مبنى محافظة الجيزة الهرم ــ الجيزة

291. استادى لاندروس للخدمات الطلابية المتكاملة والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى- المقطم ــ القاهرة ( 1 شارع صلاح الدين القيوبى ــ بجوار عمائر المرشدى) study landrus

292. أكاديمية الالسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب والكائن مقرها - مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى - جامعة الازهر- الدور الثانى مدينة نصر

293. الأكاديمية الامريكية للتدريب - 7 شارع محمد فهمى من شارع الطيران - خلف المدينة الجامعية بنات الازهر - الطابق الثانى - محافظة القاهرة

294. أكاديمية 6 أكتوبر والكائن مقرها برج ال حمزة - الدور الارضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

295. المعهد التكنولوجى الدولى للعلوم والكائن مقره ( مدينة نصر الحى العاشر - بجوار سوق السيارات القديم - شارع اسماعيل وهبه بلوك 24 المنطقة التاسعة بجوار بيتزا ماستر - من شارع احمد الزمر- القاهرة

296. أكاديمية مودرن بلص 2 والكائن مقرها شارع الجمهورية برج هنداوى - امام مستشفى الرمد بجوار مسحد أباظة - محافظة كفر الشيخ

297. أكاديمية المستقبل المشرق للتمريض بكفر الشيخ - الكائن مقرها شارع 47 امام كافية نابولى - خلف كازيون ماركت - محافظة كفر الشيخ

298. أكاديمية صرح الكائن مقرها 410 شارع الهرم اعلى مكتبة الوان وبنك بلوم - محافظة الجيزة

299. اكاديمية trust academy / تراست - الدور الاول 63 شارع إيران الدقى - محافظة الجيزة

300. المركز الكندى للتنمية البشرية فرع المهندسين - الكائن مقرها 25 شارع يثرب متفرع من محى الدين أبوالعز - محافظة الجيزة

301. الأكاديمية الحديثة للطباعة ــ الكائن مقرها 32 شارع مصنع المكرونة ــ اول طريق ابو زراع الكنيسة - محافظة الجيزة

302. أكاديمية مصر للتدريب المتقدم والكائن مقرها 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي - المتفرع من شارع السودان المهندسين - محافظة الجيزة

303. المؤسسة الدولية للتمريض بالغردقة والكائن مقرها ( ميدان الدهار - دهب مول - الدور الرابع - الغردقة - محافظة البحر الاحمر )

304. أكاديمية أبن سينا بالغردقة والكائن مقرها ( 8 شارع المصالح ــ الدهار ــ بجوار مديرية الزراعة ــ الغردقة ــ محافظة البحر الاحمر )

305. الأكاديمية الأمريكية الكندية والكائن مقرها 87 غرب الجولف المتميز ــ حى الوزراء ــ التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

306. معاهد igi / IGI اى جى اى والكائن مقرها فيلا رقم 32 ب - حى مبارك 7 ــ شمال الأحياء - مدينة الغردقة - محافظة البحر الاحمر

307. المركز العلمي الدولى – الأكاديمية الدولية IAC اى ايه سى للسياحة والضيافة الجوية واللغات وتكنولوجيا الحاسبات ـت والكائن مقرها 12 شارع عبد الرحمن الشرقاوى من شارع السودان - الصحفيين- المهندسين محافظة الجيزة

308. أكاديمية الاهرام للتدريب المهنى المعتمد ــ للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها الأول كورنيش النيل – أمام نادى الشرطة ــ برج النيل بجوار مديرية الامن وبنك قناة السويس- الدور الاول - محافظة المنيا، ومقرها الثانى كورنيش النيل ــ امام مسجد الفولى ــ تقاطع شارع المطافى - محافظة المنيا

309. المعهد الدولى البريطانى للخدمات الطبية والادارة وعلوم الحاسب ibi اى بى اى ــ والكائن مقرها ارض السلطان 9 ش العبور ــ من شارع عدنان المالكى امام مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية بمحافظة المنيا

310. الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية بمحافظة المنيا والكائن مقرها حى شلبى امام محطة بنزينة التعاون ــ محافظة المنيا

311. أكاديمية اديكون للتدريب educon academy والكائن مقرها شارع عدنان المالكى امام اسواق مصر ونادى المنيا الرياضى بشارع مديرية التربية والتعليم - اعلى العالية ستورز - محافظة المنيا ( ايديكون)

312. اأكاديمكس والكائن مقرها بالعاقار رقم 140 و141 شارع عبد العزيز برج بنك التنمية رقم 2 منطقة شلبى - بمحافظة المنيا

313. الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المتخصصة بمحافظة المنيا ــ والكائن مقرها ابراج الرى امام كافية الكابين الدور الاول برج 6 ــ بمحافظة المنيا

314. اركوبلان اكونتنج arcplan accounting والكائن مقرها 15 شارع فريدندا - الاهرام - برج المنشاوى - الدور العاشر- اعلى محل لابوار - بنها - محافظة القليوبية

315. أكاديمية صفوة المستقبل للتمريض - فرع بنها ــ والكائن مقرها برج العامرية موقف العامرية ــ اول كوبرى مدينة بنها - محافظة القليوبية

316. أكاديمية النهضة للتدريب والكائن مقرها - شارع صلاح الدين - امام محطة قطار بنها - اعلى بيم ماركت - محافظة القليوبية

317. الاكاديمية المصرية للعلوم الصحية والكائن مقرها بشارع عدنان المالكى - خلف مستشفى التأمين الصحى امام صيدلية لاصفا- الدور الرابع محافظة المنيا

318. أوبك اكاديمى للعلوم الحديثة ــ والكائن مقرها شارع شلبى ميدان اداب بجوار مسجد الحق - محافظة المنيا

319. أكاديمية النهضة والكائن مقرها ببرج عماد الدين - امام محطة قطار الجامعة - حى دماريس - ناصية شارع ملوك الاثاث - الدور الارضى - بمحافظة المنيا

320. "جيوماتكس / جوماتكس لتكنولوجيا المعلومات والكائن مقرها شارع عدنان المالكى - ارض سلطان- اعلى جزارة الطيب - الدور الثانى علوى - بمحافظة المنيا

321. مركز اللغات ونظم المعلومات بالمنصورة الكائن فى 9 شارع أبوبكر الصديق توريل – المنصورة

322. أكاديمية سمارت والكائن مقرها شارع طه حسين، امام وابور النور ومحطة المياة ( برج الايمان) الدور الرابع اعلى باتشينوس ــ محافظة المنيا

323. أكاديمية المعادى الدولية mia الكائن مقرها مبنى رقم 8 شارع 301 ميدان فلسطين خلف ( اون ذا رن) المعادى - محافظة القاهرة

324. أكاديمية طيبة الدولية الكائن مقرها 2و11 شارع حسن نصار اخر شارع النصر امام شركة بتروسيف للبترول المعادى الجديدة - محافظة القاهرة

325. المؤسسة الدولية الذكية للبحوث والتدريب والتنمية isa والكائن مقرها 2 شارع رشدى - امتداد مكرم عبيد - الحى الثامن - مدينة نصر - محافظة القاهرة

326. الأكاديمية الفنية بالغردقة - البريطانى للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 20 شارع العروبة - الدهار - خلف المحافظة الغردقة - محافظة البحر الاحمر

327. الأكاديمية البريطانية british academy universal الكائن مقرها العقار رقم 63 شارع سوريا - الدور الثانى - المهندسين - محافظة الجيزة ( bau)

328. الأكاديمية المصرية للاعلام والتنمية ــ ـ فيلا 17 شارع عمر طوسون - المتفرع من شارع احمد عرابى ــ المهندسين ــ الجيزة

329. أكاديمية جاجورا ايجيبت ــ والكائن مقرها فيلا 17 شارع عمر طوسون - متفرع من شارع احمد عرابى المهندسين - محافظة الجيزة

330. جيو مودرن أكاديمى والكائن مقرها شارع 14 عمارة رقم 3 شقه 8 بجوار حديقة الطفل - ارض السلطان - المنيا

331. اكسفورد البريطانى والكائن مقرها برج المستقبل 3 تقسيم سلطان ناصية شارع 6 عدنان المالكى ــ المنيا

332. أكاديمية بداية والكائن مقرها برج الاطباء امام صيدلية بدوى- المنيا

333. اكاديمية الحلم والكائن مقرها برج الحكمة امام صيدلية القوطى المنيا

334. أكاديمية طور ذاتك والكائن مقرها برج 11 الدور الاول ــ أبراج الرى المنيا

335. أكاديمية الشروق الكائن مقرها 13 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر خلف مستشفى دار الحكمة محافظة القاهرة

336. بلازا للدراسات والتدريب المهنى والكائن مقرها المعصرة - كورنيش النيل بين شارع العشرين القبلى والبحرى بجوار مول الرحمة - محافظة القاهرة

337. أي جيت I gate في 5 شارع رياض شمس - كتفرع من مكرم عبيد - امام السراج مول- المنطقة الثامنه- مدينة نصر - محافظة القاهرة

338. سكاى لاينز skylines والكائن مقرها 49 ب عباس العقاد - الدور الثانى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

339. عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة الكائن مقرها 57 شارع ماهر بدوى من جسر السويس ــ ميدان الف مسكن ــ عين شمس - محافظة القاهرة

340. أكاديمية حلوان لنظم اللغات والادارة الحديثة والكائن مقرها 61 شارع عبد الرحمن- تقاطع شارع رستم بجوار بنك ناصر الاجتماعى – حلوان - محافظة القاهرة

341. الاكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية والكائن مقرها 35 شارع احمد منسى تقاطع شارع شريف - امام مسجد شاهين- بالقرب من محطة مترو حلوان - محافظة القاهرة

342. المصرية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها محلين 4، 5 برج الكريم - ارض الجمرك - الرحلات القديم - قطعة رقم 6 - حى العرب قسم بورسعيد ثان محافظة بورسعيد

343. المبدعين العرب والكائن مقرها 5 شارع الصحابة من شارع مصدق - الدور الاول - برج الصحابة - امام مسجد الصحابة - الدقى - محافظة الجيزة

344. اوبك اكاديمى - الكائن مقرها 10 شارع المشير احمد اسماعيل - الدور الثالث - سيدى جابر - محافظة الاسكندرية

345. صفوة مصر للتمريض والكائن مقرها 23 شارع احمد قمحة - الدور الثانى - امام بوابة كلية الهندسة باب شرق - محافظة الاسكندرية

346. أكاديمية اسكندرية للعلوم والكائن مقرها ( شارع المكتبات بجوار عصير مكة - امام كلية الهندسة - الدور الثانى يمين السلم ــ ابو قير - محافظة الاسكندرية

347. الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها (4 أ) ابراج المعادى ستار - الدور 20 - كورنيش المعادى ــ امام نادى القوات المسلحة بعد المحكمة الدستورية العليا - المعادى - محافظة القاهرة

348. جامعة ويندزور (windsor university.us) والكائن مقرها 14 ش عبدالله العربى امتداد ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة

349. أكاديمية تراك الدولية بالعنوان السراج مول الابراج الادارية شارع عطيه الصوالحى - مدينة نصر

350. أطلس atlas education والكائن مقرها شارع التسعين الجنوبى - امام جامعة المستقبل بمول top 90 الدور الاول المكاتب من 132 - 136 - القاهرة الجديدة محافظة القاهرة

351. بلفورد للبحث والتطور العلمى - المركز العربى للتدريب سابقًا - الكائن مقرها مدينة 6 اكتوبر - ميدان الحصرى - برج وعمارات الامريكية بجوار مطعم روستو- الدةر الرابع

352. مركز التعليم الدولى international education center والكائن مقرها / عمارة بنك القاهرة - الحى السابع - المحور المركزى - الدور الثالث مدينة 6 اكتوبر - الجيزة

353. ليدر سنتر leader center الكائن مقرها ميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر مول زمزم برج 4 أعلى مطعم روستو الدور الرابع - محافظة الجيزة

354. كونتنيو اكاديمى continue academy - ميدان الحصرى بأكتوبر بداخل مول زمزم امام جامع الحصرى مدخل برج 7 بجانب حلوانى ايتوال - الدور الثالث بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة

355. اكاديمية الشرق east - (ايست) الكائن مقرها 12 شارع احمد حسن من شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر

356. تريومف والكائن مقرها شقة 52 عمارة 2 عمارات الامريكية - ميدان الحصرى - مدينة 6 اكتوبر- محافظة الجيزة

357. أمون والكائن مقرها 3 شارع الجيش ( برج دهب) حلف مصر للطيران - الدور الخامس اسفل اورال ايمدج لاشعة الاسنان مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية

358. اكسبريشن expression - ح7 - سنتر هنيده - برج 2 - المحور المركزى - مدينة 6 اكتوبر

359. أوبك اكاديمى والكائن مقرها - حى الجامعة - امام وكاله ابو ريه اعلى مطعم الراتب الشامى - الدور لاثانى - بمدينة المنصورة

360. يونيدوك ترينينج unidoc training company - في 16 شارع احمد قاسم ــ مدينة نصر ــ محافظة القاهرة

361. مؤسسة ادراك للتنمية البشرية والادارية والكائن مقرها شقة 14 عمارة 11 شارع مهدى عرفة - الحى العاشر - برج النور بجوار مكتب البريد - مدينة نصر - محافظة القاهرة

362. معهد riti لتكنولوجيا المعلومات والكائن مقره بالمركز الاقليمى والواقع فى (11) (أ) شارع حسن صبرى بالزمالك - محافظة القاهرة

363. معهد التنمية الادارية والكائن مقرها 7 شارع محمد اسماعيل - من شارع الهرم - محافظة الجيزة

364. أكاديمية imct group الكائن مقرها 23 شارع مصدق الدقى الدور الاول - أسفل البنك العقارى المصرى - محافظة الجيزة

365. أوبك اكاديمى والكائن مقرها شارع 5 أ فيلا 39 أ- حدائق الاهرام البوابة الاولى بجوار كنيسة الشهيد مارمينا - محافظة الجيزة

366. أكاديمية المعادى الدولية mia مبنى رقم 8 شارع 301 ميدان فلسطين خلف (اون ذا ران) المعادى- محافظة القاهرة

367. معهد القاهرة التعليمى والكائن مقرها 15 شارع التعاون - محطة التعاون - الهرم - محافظة الجيزة

368. معهد البحوث والدراسات لإعداد فنانى الطفل والكائن مقرها فيلا 289 أ شارع 1 مدخل خوفو حدائق الأهرام - محافظة الجيزة

369. شركة الساداتكو للدراسات المتنوعة والتدريب والكائن مقرها 2 شارع ماهر عبد الحميد الناقة - مديرية الزراعة - بحرى - طنطا - محافظة الغربية

370. جامعة جاردن سيتى ــ رقم 4 ش ابراهيم شوقى المنطقة الاولى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

371. قبول فورى (qpol fawry) والكائن مقرها التجمع الخامس ــ شارع التسعين الشمالى ــ كايروبيزنس بلازا ( بجوار جامعة المستقبل) مكتب رقم 519 الدور الخامس ـ محافظة القاهرة

372. جامعة ايتون الامريكية الخاصة بمدينة نصر

373. المدرسة الذكية بحلوان والكائن مقرها شارع جعفر تقاطع شارع المراغى امام صيدلية نشأت بجوار محطة مترو حلوان - محافظة القاهرة

374. النجم الساطع للتنمية البشرية الكائن مقرها مدينة نصر ابراج السراج مول- برج 2 مدخل 3 الدور الرابع - محافظة القاهرة ( bright star )

375. أكاديمية مصر للعلوم الطبية والكائن مقرها ش عمر بن عبد العزيز - ابراج منشية جمال عبد الناصر بجوار كشرى العملاق - حلوان

376. العلمى المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والكائن مقرها 28 شارع السحاب متفرع من شارع احمد كامل - خلف محافظة الجيزة- بين الهرم وفيصل

377. الأكاديمية الأمريكية للتدريب (atc) الكائن مقرها بالعقار رقم 10 شارع انور المفتى - متفرع من شارع الطيران - امام مستشفى مدينة نصر التخصصى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

378. أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى ــ الكائن مقرهابالدور الثانى بعد الارضى ــ فيصل

379. أكاديمية الصفوة للتدريب والكائن مقرها ميدان المنشية بجوار جامع صلاح الدين ومكتبة الجامعة الدور الاول - علوى محافظة الاقصر

380. المعهد التكنولوجى للحاسبات ونظم المعلومات الادارية hti - شارع احمد عرابى متفرع من شارع المنشية الدوريين الارضى الأول والارضى بجوار المعهد العالى للسياحة والفنادق ايجوث - محافظة الاقصر

381. مجموعة اكاديميات الدلتا واكاديمكس للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 5 شارع حسن رفعت امام محطة قطار سيدى بشر- الاسكندرية

382. أكاديمية التحرير للعلوم الطبية والكائن مقرها 430 شارع فيصل محطة المساحة - امام مدرسة الصنايع - الدور السادس شقة 35 محافظة الجيزة

383. الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 13 شارع سيدى جابر سبورتنج - محافظة الاسكندرية

384. مركز حورس للتدريب والاستشارات - برج الأبرار شارع 15 مايو بجوار همام للاثاث وبازار محروس البحر الدور الاول - محافظة الاسكندرية

385. الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية والكائن مقرها سيدى بشر - تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع 16 خلف بنزينة موبيل امام مطعم المقام - برج نور الاسلام الدور الاول - محافظة الإسكندرية

386. ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائم=ن مقرها ميدان محمد نجيب ــ امام ملعب سيدى بشر - الدور الاول - محافظة الإسكندرية

387. أكاديمية new haven academy والكائن مقرها 35 ش اسكندر ابراهيم بجوار كنتاكى امام تاون تيم الدور الاول مياكي محافظة الاسكندرية

388. أكاديمية speak up - suitc group والكائن مقرها 48 شارع سيدى جابر جمامات كليوباترا بجوار معمل مترا - الدور الارضة محافظة الاسكندرية

389. أكاديمية الاقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها 14 شارع محمد نجيب - سيدى بشر قسم المنتزه - محافظة الاسكندرية

390. أكاديمية stanford e g والكائن مقرها 85 شارع خليل حمادة طريق الجيش الدور الاول - سيدى بشر محافظة الاسكندرية

391. الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية الكائن مقرها 35 شارع احمد منسى تقاطع شارع شريف امام مسحد شاهين بالقرب من محطة مترو حلوان محافظة القاهرة

392. أكاديمية الشاعر والكائن مقرها فيلا كابيتال - وحده 5 بالدور الاول علوى- بالعقار 20 شارع احمد الشاطورى متفرع من شارع الدقى - ناصية سمسة امام مستشفى ميلنيوم محافظة الجيزة

393. اكاديمية بلس acdemy plusوالكائن مقرها بحدائق الاهرام - البوابة الثانية الجديدة- بجوار مسجد الربوه - 276ه الدور الثانى- محافظة الجيزة ( الذكاء الاصطناعى)

394. الأكاديمية الدولية للإعلام والتكنولوجيا الحديثة والكائن مقرها ( بالعاقار 79أ - شارع 5 أ- حدائق الاهرام- البوابة الاولى- محافظة الجيزة)

395. الاتحاد الدولى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية والكائن مقرها بالعقار 27 برج الجوهرى - بجوار محطة مترو احمد عرابى وبجوار التابعى الدمياطى - وسط البلد - الدور السادس مكتب 605 محافظة القاهرة

396. أكاديمية الرحمة للتمريض والكائن مقرها 42 شارع الشهيد محمد السيد حفنى سيدى جابر على الترام - الدور الثانى- محافظة الاسكندرية

397. المعجم AL MOAJAM GROUP في (6) شارع نهرو - الدور الثانى - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - محافظة القاهرة

398. المعهد المصرى ECC والكائن مقرها 8 شارع الطبرى - متفرع من شارع الشيخ ابو النور- بجوار كلية التربية جامعة عين شمس - محافظة القاهرة

399. الشروق اكاديمى والكائن مقرها برج لؤلؤه سوريا - امام مستشفى امانى موسى - رشدى - محافظة الاسكندرية

400. أكاديمية الصفوة للتمريض والكائن مقرها شارع الجلاء فيكتوريا بجوار قسم المنتزهة امام مستشفى الثغر عمارة الجمال - الدور الأول - محافظة الاسكندرية

401. فاندمنتال للتدريب والكائن مقرها شارع مسجد المنشاوى - امام مستشفى المنشاوى العام - برج التكية - الدور الر ابع- طنطا - محافظة الغربية

402. أكاديمية دى ام اى للعلوم الحديثة DMI والكائن مقرها 86 شارع عباس العقاد - - مدينة نصر - محافظة القاهرة

403. فيوتشر - كوبرى المعرض – أسفل أبراج الرياض (برج د) - طنطا - محافظة الغربية

404. اكاديمية بترو أرامكو للعلوم وتكنولوجيا البترول - حى الجامعة بوابة توشكى ــ شارع المدينة المنورة - خلف هايبر ابو ليلة - محافظة الدقهلية

405. اوبك أكاديمى ــ حى الجامعة عمارة (6) شارع الخليفة المأمون ــ حجازى للسيارات ــ الدور الأول بعد الارضى بالمنصورة ــ محافظة الدقهلية

406. سينا للعلوم الطبية والكائن مقرها بالعنوان اول شارع عباس العقاد - مدينة نصر ــ القاهرة

407. الأكاديمية المصرية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران ــ والكائنة 21 شارع الاقبال برج فيروز الروان اعلى فرع فودافون وامام البنك الاهلى المصرى ــ لوران محافظة الإسكندرية

408. معهد الدراسات للتكنولوجيا ist والكائن مقرها طريق الكورنيش بكليوباترا بجوار فندق الحرم ــ ناصية كافية cho وخلف العمارة 163ــ محافظة الإسكندرية

409. أكاديمية الاسكندرية للتدريب والكائن مقرها سيدى جابر ــ امام مستشفى مصطفى كامل ــ البوابة الخامسة ــ عمارة 36 ــ الدور الاول يسار السلم ــ محافظة الإسكندرية

410. أكاديمية رويال والكائن مقرها محطة الرمل ــ شارع شكور ــ مول هندى ــ الدور الرابع ــ شقة 3 محافظة الإسكندرية

411. مركز جارتن والكائن مقرها 41 شارع النبى دانيال - بجوار جراند جاد ــ اعلى محل الشناوى ووهمان ــ بمحطة الرمل ــ محافظة الإسكندرية

412. أكاديمية السلام الدولية، والكائن مقرها ( 1 شارع أسامة بن زيد - متفرع من جيهان السادات ـ حي الجامعة ـ الدور السادس ـ المنصورة ـ محافظة الدقهلية )

413. سينا للعلوم الطبية، والكائن مقرها برج الصباغ ـ أمام مدخل "11" ستاد جامعة المنصورة ـ الدور الأول ـ المنصورة ـ محافظة الدقهلية

414. مركز زويل للتدريب"، والكائن مقرها في 38 شارع لقمان الحكيم - متفرع من شارع الرفاعي ـ عمارة فريد حامد عريبي ـ الدور الثاني ـ طنطا ـ محافظة الغربية

415. أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة "OPEC Courses"، والكائن مقرها في 7 ش ماهر عبدالحميد - متفرع من شارع الرفاعي ـ قحافة ـ الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية

416. رويال أكاديمي، والكائن مقرها في (19 شارع الدعوة ـ متفرع من شارع الرفاعي ـ منطقة المعرض ـ الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية

417. مركز مهارة للتكنولوجيا