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ثقافة وفنون

رامي جمال يروج لألبومه الجديد "خليني أشوفك"

بوستر الألبوم، فيتو
بوستر الألبوم، فيتو

روج المطرب رامي جمال لألبومه الجديد “خليني أشوفك” قبل طرحه غدا الأربعاء.

 

ونشر رامي جمال بوستر الألبوم عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "الألبوم غدًا إن شاء الله الساعة ٥ يارب يعجبكم".

 

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد 

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

 

 

كما يضم أيضًا أغنية سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

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 وكان طرح رامي جمال  يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويقوم رامي بطرح أغنياته تباعا بشكل منفرد. 

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد وهما “خليني أشوفك” و"بقول وأكدب".

أغنية خليني أشوفك

 

 

أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري. 

 

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