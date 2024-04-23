شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 745 حكمًا قضائيًا

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 745 حكمًا قضائيًا بأسوان ودمياط والإسكندرية.

وفى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة شملت (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى و2 خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ 745 حكم قضائى متنوع.

Advertisements



وفى دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية شملت (6,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").



وفى الإسكندرية؛ تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة شملت ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة متهمَين، و5 قضايا سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ