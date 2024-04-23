اليونان تعلن موقفها من إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

كشفت دولة اليونان اليوم الثلاثاء موقفها من إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.

إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا



وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".

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واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300".



وأكدت الصحيفة أنه تم ممارسة ضغوط أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وخلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، شكك ماريناكيس، في التقرير، لكن المعارضة وصفت تصريحاته بأنها "غير متسقة"، واتهمت المتحدث بممارسة "الدبلوماسية السرية"، وردا على اتهامات أحزاب المعارضة، أعلن بافلوس ماريناكيس، رفض اليونان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وفي نهاية عام 2023، كانت أوكرانيا واليونان، تتفاوضان بشأن توفير الضمانات الأمنية.

