الزمالك يسافر إلى غانا بطائرة خاصة الخميس، حسام المندوه رئيسا للبعثة، وجوميز يطلب تقريرا عن إصابة ثلاثي الأبيض قبل موقعة دريمز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز للقاء العودة أمام فريق دريمز بطل غانا في إياب دور نصف النهائي على ملعب بابا يارا.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

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المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في غانا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا يوم الخميس المقبل لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

جوميز يطلب تقريرا عن إصابة ثلاثي الزمالك

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز الثلاثي زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح.

وطالب جوميز من الجهاز الطبي تقريرا مفصلا عن إصابات الثلاثي وحسم موقفهم من لقاء دريمز الغاني.

وكان الثلاثي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر قد غابوا عن مباراة الذهاب بين الزمالك ورديمز لداعي الإصابة مما أثر على مستوى الفريق بشكل عام وسبب ضررا لتكتيك البرتغالي جوميز.

زيزو، فيتو

صافرة تشادية تدير مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف النهائي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

تأهل الزمالك ودريمز لنصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك قد تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري قبل أن يتعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.