فاروق جعفر يضع روشتة تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغاني

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن اللاعب المهاري هو الذي يتحايل بشكل جيد من أجل الحصول على ركلات جزاء، مشيرًا إلى أن ما قام به زيزو أمر عادي في كرة القدم، والحديث مع الجماهير والإشارة لهم شيء طبيعي، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على أي حكم سوى الجمهور.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أرى أن ما فعله زيزو أمر طبيعيًا وكان هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت لنا في أوقات سابقة، وأرى أن الزمالك ستكون المواجهة أسهل بالنسبة له في غانا، خصوصا أن المباريات في القاهرة كان هناك ضغط جماهيري بالإضافة لدفاع فريق دريمز الغاني".

وأضاف: "جماهير الزمالك قامت بدعم اللاعبين حتى آخر دقيقة، ولم يكن هناك لاعبين في الفريق قادرين على الحصول على ركلات جزاء أو ضربات حرة قريبة من المنطقة، والفريق الأبيض افتقد لوجود زيزو في اللقاء، والفريق الغاني لا يمتلك نفس خبرات الزمالك".

وأكمل: "الزمالك يمتلك لاعبين لديهم خبرات وسبق ومروا بظروف صعبة، والفريق يجب أن يبدأ لقاء الإياب بدفاع جيد، وعدم الاندفاع للهجوم، ويجب التعامل بصبر مع مجريات اللقاء، وأرى أن فرصته كبيرة من اجل الفوز خصوصا أن دريمز لا يمتلك جماهيره ويلعب بعشوائية، لكنه قام بجر الزمالك للعب بشكل عشوائي أيضا".

وواصل: "لا يجب الدفع بلاعبين في غير مراكزهم، والزمالك لابد أن يسجل في الشوط الأول أمام دريمز من أجل حسم الصعود، لأن التأخر في التسجيل قد يجعل المهمة أكثر صعوبة في الشوط الثاني".

وزاد: "يجب أن يقوم جوميز بإبلاغ المجموعة المشاركة بشكل أساسي في لقاء الإياب أمام دريمز بشكل مبكر من أجل تجهيزهم فنيا ومعنويا، وأتمنى تحقيق الصعود في النهاية".

مباراة الزمالك ودريمز الغاني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز للقاء العودة أمام فريق دريمز بطل غانا فى إياب دور نصف النهائي على ملعب بابا يارا.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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الزمالك، تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، إلى غانا يوم الخميس المقبل لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويعود أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتشكيل الفريق أمام دريمز الغاني في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية بعد اقترابه من التعافي من الإصابة.

مباراة الزمالك ودريمز

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد مباراة دريمز الغاني بالأمس.

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء أيضا على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا.

موعد سفر بعثة الزمالك الي غانا

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني فى مباراة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد على ملعب "بابا يارا" فى السادسة مساءً.

تاهل الزمالك ودريمز لنصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك قد تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

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ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.