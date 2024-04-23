الغندور يهاجم جماهير الأهلي، ويكشف سر تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك (فيديو)

أحمد سيد زيزو، هاجم لاعب الزمالك السابق، خالد الغندور، جماهير النادي الأهلي، التي سخرت من لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، بعد انتشار فيديو للاعب، خلال مباراة دريمز الغاني ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، يطالب فيه جمهور الزمالك بالضغط على الحكم، ولا يكتفي بالتشجيع.

الغندور يهاجم جماهير الأهلي بسبب تنمرهم على زيزو



وعن أحمد سيد زيزو، أكد خالد الغندور أن زيزو قرر أن يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، اعتراضًا على سخرية جمهور الأهلي عليه، مؤكدًا أن زيزو يريد أن يبني تاريخا داخل نادي الزمالك.

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أحمد سيد زيزو وجماهير الأهلي، فيتو



وقال خالد الغندور، عن أحمد سيد زيزو، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بالفيس بوك: "زيزو عايز الجمهور يزوم، لعمل ضغط على الحكم، منذ بث هذا الفيديو وبدأ التنمر على زيزو، من قبل العديد من الناس، ومنهم أناس كبار، وأخذوا يضعون صورا لزيزو وهو يزوم كنوع من التنمر على زيزو"

لاعب الزمالك زيزو يطالب الجمهور بالزوم، فيتو



وتابع خالد الغندور قائلا: "زيزو الشخص المحترم جدًا والمؤدب، الذي يحترم جمهور النادي الأهلي، وعندما جاءوا لناديه ذهب وقام بتحيتهم، وفي الأصل والد زيزو أهلاوي، لكنه فوجئ بالهجوم غير الطبيعي عليه من النادي الأهلي".

سر تجديد تعاقد زيزو مع نادي الزمالك



وعن تعاقد أحمد سيد زيزو، قال خالد الغندور: "زيزو قرر يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، لأنه يريد أن يبني تاريخا داخل نادي الزمالك، خاصة بعد ما حدث له من جمهور النادي الأهلي"

أحمد سيد زيزو يجدد تعاقده مع الزمالك، فيتو



وأوضح الغندور أن: "زيزو لم يطالب بشيء ليس من حقه، فجمهور الأهلي يزوم في المباريات، فجمهور الأهلي يزوم في حالة الشك حتى إذا ضربت الكرة كتف أحد اللاعبين، وكذلك جمهور الزمالك والمصري وغيرهم، وهناك شعار يقول "واحد أثنين الفار راح فين"، حتي يتمكن الحكم من مراجعة الفار، وفي النهاية الحكم هو الذي يحتسب أي شيء".

التشكيك في ضمير أحمد سيد زيزو



وأكد الغندور أن "وجود الجماهير مهم وعامل ضغط على الحكم ليتأكد من قراره، ففكرة زوم الجمهور أمر عادي، لكن عندما تصل إلى عدد من رواد السوشيال ميديا والتشكيك في ضمير أحمد السيد زيزو، وذلك يعني أن الجمهور ضد ذلك".

الغندور يهاجم جماهير الأهلي، فيتو



وعن علاقة الأهلي مع الحكام، قال الغندور: "كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من أنجح مديرين الكرة في النادي الأهلي، تم اختصار قصته في جلب الكوره تخوفًا من اختفاء الكره من الملعب، وأيضًا كانوا يرون أن سيد عبد الحفيظ يعرف يضغط على الحكم، وخاصة في واقعة "همسح رقمك يا جهاد" وكان لحدث جلل أن يهاتف حكم كرة مدير كرة بنادي، وواقعة حسام البدري ونظرته للحكم فمحمود عاشور أخذ قرار بطرده".

الغندور يستعين بالخطيب في شأن التمثيل في الملعب



وتابع: "لدي حالة مهمة جدًا، مايكل اينرامو تسبب في خسارة الأهلي لبطولة، وأيضًا وليد أزارو وواقعة قطع القميص "فانلة النادي"، وهنا خرج مهندس عدلي القيعي وقال عن الواقعة إنها ذكاء، إلى أن تم إيقافه مباراتين بسبب واقعة الفانلة، وتم إيقاف الحكم مهدي عبيد لمدة عام".

اللاعب أحمد سيد زيزو في الملعب، فيتو



واستشهد خالد الغندور بحديث سابق لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، الذي قال فيه: "المفروض يكون اللاعب لديه ذكاء متى يقع في الملعب، حتى لو بيمثل الوقوع، فمثلًا عندما يلعب أحدهم الكرة وتطول منه فيعمل تمثيلية، وهذه مفيدة وليست عيب".



وقال الغندور إن “أبو تريكة عمل نفس الموقف في أكثر من مباراة، ووليد أزارو”، وتساءل "هل الزومة لأحمد سيد زيزو عيب وأنه يطالب بأمر أكبر من حقه، وهل ذلك ضد كابتن محمود الخطيب وأبو تريكة وأزارو، مختتما "هل الروح الرياضية تكون لك أم عليك".