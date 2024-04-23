وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مهرجان سباق الهجن في العريش (فيديو)

اختتمت محافظة شمال سيناء مهرجان الهجن الرياضي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء نادي الهجن الرياضي في محافظات الجمهورية.



وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مهرجان سباق الهجن في العريش

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

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وشملت زيارة الوزير إلى محافظة شمال سيناء افتتاح تطوير المرحلة الاولي من استاد العريش الرياضي ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية وتفقد الأنشطة الشبابية والرياضية"اللقاء الرياضي لشباب الجامعات ويلا كامب واللقاء الشبابي لنادي القيادات والكيانات الشبابية، بجانب حضورختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز على الفائرين.





وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرىالثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياةإلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.





وثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضةبمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًاوعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهمالمتنوعة.









وأكد المحافظ علي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة،في شتي القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا الي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.