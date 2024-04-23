محافظ شمال سيناء يعلن بدء طرح مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جامعة سيناء أحد قلاع المعرفة ومحببة إلى قلبى وتأخذ مكانتها من التعاون بين المحافظة وجامعة سيناء ولا يوجد مطلب نطلبه من الجامعة إلا ويلبى وذلك أحد عناصر التنمية المجتمعية بين المؤسسات فى شمال سيناء موجها الشكر لمحمود راتب على الدعم المستمر لتلبية احتياجات ومطالب محافظة شمال سيناء.

جامعة سيناء

وجه المحافظ خلال فعاليات مهرجان سيناء أولا الذي تنظمه الوزارة في إطار أعياد تحرير سيناء الشكر للدكتور أشرف صبحى لدعمه المستمر لمحافظة شمال سيناء باستمرار وفى وقت الازمات تكون وزارة الشباب لديها نشاط فى زيارة محافظة شمال سيناء

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وأشاد المحافظ بقرار جامعة سيناء بإنشاء كلية الطب خبر سعيد وكلية الطب ليس بسيطة على أي جامعة أن تفتتحها قد يكون بعض الجامعات الحكومية تتعثر فى تأسيس كلية للطب.

مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة

وأعلن المحافظ أكد أن فى احتفالات 25 أبريل بتحرير سيناء وبمناسبة هذا الاحتفال تدشين 3 مشروعات تنموية ستكون بمثابة تحول رئيسي فى التنمية بمحافظة شمال سيناء طرح 3 حاجات سارة الاولى مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة وسيطرح بضوابط وهذا هام لان بعد القضاء على الإرهاب الكئيب 36 ألف وحدة سكنية وفى المرحلة الأولى اسبقية أهالى مدينة رفح ثم اهالى مدينة الشيخ زويد ثم باقى مدن شمال سيناء