وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج الاحتفال بعيد تحرير سيناء، والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، احتفاءُ بأعياد تحرير أرض سيناء الغالية.

الاحتفال بعيد تحرير سيناء

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "حرصت وزارة الثقافة على إعداد برنامج حافل احتفاءً بعيد تحرير سيناء، وذلك انطلاقًا من القيمة الكبيرة لهذه المناسبة، والتي تجسد تمسك الشعب المصري بكل شبر من أرضه، والتضحية من أجل استرداد العزة والكرامة، دفاعًا عن أرض مصر الغالية، حيث تستهدف فعاليات البرنامج تأصيل هذه المعاني لدى الأجيال الجديدة بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن،ونقل صورة مما تشهده سيناء من تنمية وبناء وتعمير ".

حيث تُنظم هذه الفعاليات من خلال قطاعات الوزارة في القاهرة والمحافظات، وهي كالآتي:

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فعاليات متنوعة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا مكثفًا من الفعاليات بهذه المناسبة، وذلك بمواقعها بجميع المحافظات، حيث تتنوع بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، حيث تُنظم الهيئة اليوم احتفالية عيد تحرير سيناء، بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة فرقتي بورسعيد للموسيقى العربية، والعريش للفنون الشعبية، بالإضافة لمعارض حرفية وفنية وكتب وإصدارات قصور الثقافة، وكذلك احتفالية "قصر ثقافة شرم الشيخ" بمحافظةجنوب سيناء، بمشاركة فرقتي الأنفوشي للموسيقى العربية، والإسماعيلية للفنون الشعبية، كما تقام احتفالية بمسرح ساحة العلم، بمدينة طور سيناء، الأربعاء 24 أبريل، بمشاركة فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، واحتفالية أخرى بمسرح فوزي فوزي بأسوان، الأربعاء 24 أبريل، تتضمن محاضرة عن "سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ"، وأمسية شعرية، وعرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسوان.

وتقام احتفالية عيد تحرير سيناء، الخميس 25 أبريل، ب"قصر ثقافة روض الفرج" بالقاهرة، بمشاركة فرق "بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية، قصور الثقافة لأغاني الشباب، النيل للموسيقى والغناء الشعبي"، كما يعقد لقاء ثقافي بمسرح 23 يوليو، بالمحلة الكبرى بالغربية، الخميس 25 أبريل، بعنوان "سيناء أرض الفيروز" يشارك به الكاتب جابر سركيس، ويعقبها عرض فني لفرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو،بقيادة المايسترو حسام الشريف، كما تنظم الهيئة احتفالية "قصة نصر" لمكتبة الشيخ زايد بالجيزة، بالتعاون مع نادي الشيخ زايد، الخميس 25 أبريل، ويحيي الحفل فرقة "فكرة" لكورال مركز الجيزة الثقافي، بقيادة المايسترو سامح نبيه.

فعاليات متنوعة على مسارح القاهرة والإسكندرية

أما دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فتقيم عدة فعاليات متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير، يقدم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلًا لفصل كورال الأطفال والشباب، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، في الثامنة مساء الجمعة 26 أبريل.

كما يحيى الدارسون بمركز تنمية المواهب، بأوبرا الإسكندرية ودمنهور حفلين متتاليين على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا فى السابعة مساء الأحد 28 أبريل، ويشارك خلالهم طلاب فصول الأوركسترا (أطفال- طلائع - شباب)، قيادة الدكتورة نيفين المحمودي، الكلارينت والساكسفون، تدريب الدكتورة هدى حسن، البيانو، قيادة أدهم أحمد، الإيقاع، تدريب وقيادة سعيد الأرتيست، الغناء العربي، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، ذوو القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام.

أما قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فينظم عددًا من الفعالياتّ تشمل أمسية شعرية بعنوان "شعراء من أرض الفيروز" احتفالًا بعيد تحرير سيناء، بمشاركة الشعراء: حسونة فتحي، سالم الشبانة، د.صلاح فاروق، حاتم عبدالهادي، وذلك ببيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، ومركز إبداع بيـت السحـيمـي، فينظم حفلًا غنائيًا للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية، 8 مساء 25 أبريل، و"سيناء" في صالون "ذاكرة الوطن"، للكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويعقبه حفل فرقة "النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة مساء 28 أبريل.

أما مركز إبداع قصـر الأميــر طــاز، فينظم، ندوة تثقيفية، وورشة فنية بعنوان "تحرير سيناء"، لطلاب المدارس، بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم، في العاشرة صباحًا، وورشة فنية بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، بمركز الإبداع الفني– ساحة الأوبرا، كما يتم تقديم عروض أفلام سينمائية، تُظهر تاريخ سيناء والتحديات التي واجهتها من معارك وانتصارات، وذلك في السادسة مساء السبت 27 أبريل.

سيناء أرض السلام

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية وندوة بهذه المناسبة، وذلك في الحادية عشرة صباح الأربعاء ٢٤ أبريل الجاري، بعنوان "سيناء أرض السلام"، يتحدث فيها الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد المتولي، مؤلف كتاب حرب أكتوبر والمجتمع المصري، يعقبها عرض فني لفرقة "قادرون باختلاف"، من ذوي الهمم بمواهبهم المتنوعة. ويتبع ذلك عرض تُقدمه فرقة الجيزة لفنون الثقافة، كما يبث مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، مقطعًا مرئيًا عبر قناته على يوتيوب، للاحتفال بهذه المناسبة، الأربعاء ٢٤ أبريل.

ويقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية تفاعلية -أونلاين عبر تطبيق زووم- بعنوان "سيناء … مهد الأديان والحضارات وأرض التضحيات"، بمشاركة متخصصين في مجالات التاريخ والآثار والعلوم السياسية والإعلام والأدب وعلم الاجتماع والجغرافيا، وذلك السادسة مساء الخميس ٢٥ أبريل.

كما يُقدم قطاع الإنتاج الثقافي، عرض "النصر الذهبي"، فكرة الدكتور أسامة محمد علي، كتابة "رحمة محجوب -منار عز الدين -محمد عسكر"، موسيقى ومؤثرات، محمد عبدالوهاب، سينوغرافيا "شادي قطامش- أميرة عادل"، مخرج منفذ "هاني عز -رفعت ريان"، إخراج، رضا حسنين، وذلك بمسرح القاهرة للعرائس، السابعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت في الفترة من 25 حتى 27 أبريل.