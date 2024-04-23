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أخبار مصر

احتفالًا بذكرى تحرير سيناء، فتح أبواب متحف السكة الحديد مجانًا للجمهور غدا

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاحتفال بعيد تحرير سيناء وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة يتم فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا. 

الاحتفال بعيد تحرير سيناء

ويعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه فى 15 يناير 1933 والذى تم إعادة تطويره وافتتاحه فى مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

 

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديدية على تقديم. أفضل مستوى خدمة للركاب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب واعمال التطوير التى شهدتها السكك الحديدية خلال الفترة الماضية 

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