الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍّ بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، تنفيذها لأعمال الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

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نتائج الحملة بالتل الكبير  

حيث شهد اليوم الإثنين، تنفيذ ١٤ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٦ قراريط، ٢٠ سهم، ٦٥ م٢ تعدٍّ على أملاك الدولة. 

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جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

حالات البناء المخالف التي تم ضبطها 

وتمثلت أعمال الحملة في إزالة ١١ حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة ٦ قراريط، ٢٠ سهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو



بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة ٦٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات 

وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في ثالث أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية الموجة 22 لإزالة التعديات التل الكبير إزالة التعديات والإشغالات أراضي الدولة

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