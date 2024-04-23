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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بعد التراجعات المستمرة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار طن الزيت في الأسواق؛ وتشمل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع، فضلا عن أسعار زيت الأولين، سعر زيت العباد، سعر زيت الذرة، إلى جانب أسعار لتر زيت الذرة في المحال التجارية، وأيضًا سعر لتر زيت عباد الشمس، في السطور التالية:

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أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع أسعار زيت الصويا في الأسواق، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 50 ألف جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 47 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 46 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

أما أسعار زيت الذرة وعباد الشمس والأولين في الأسواق، سجل زيت أولين مكرر سعر 57 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 52 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 57 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار زيت عباد الشمس أصناف متعددة في الأسواق

ورصدت البوابة الحكومية انخفاض أسعار زيت عباد الشمس أصناف متعددة في الأسواق، وسجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 89.9 جنيه، حيث تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس سلايت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بينما بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 101.9 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس سلايت ما بين 65 جنيهًا و130 جنيهًا. 

أسعار لتر زيت الذرة  في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية انخفاض أسعار لتر زيت الذرة، حيث سجل سعر لتر زيت الذرة أصناف متعددة في الأسواق نحو 109.2 جنيه للتر، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الأسواق

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سعر زيت الذرة كريستال في الأسواق وفقا للبوابة الحكومية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية؛ سجل سعر زيت الذرة كريستال نحو 121.3 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة كريستال ما بين 74.5 جنيهًا و170 جنيهًا.

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