إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالعريش

شهد الطريق الدولي بجنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

إصابة 6 أشخاص في حادث سير في العريش شمال سيناء



أسفر الحادث عن إصابة محمد رشدي سلامه ٣٧ سنة أصيب اشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد سعد فكري ٣٨ سنة أصيب اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات متفرقه بالجسم مهندس.

ورضا عبدالله علي حسن ٦٨ سنة أصيب اشتباه كسر بالقدم اليمنى والفخذ الأيمن وحسين السيد محمد ٣٧ سنة أصيب كسر بالفخذ الأيمن ومعاذ نبيل أحمد حسن ٢٥ سنة أصيب كسر بالفخذ الأيسر ومجهول الهوية والبيانات ٢٧ سنة أصيب كسر بقاع الجمجمة غيبوبة تامة.

Advertisements

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.