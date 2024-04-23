الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

"سيناء بين أمجاد الماضى وعزيمة المستقبل" احتفالية لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

النيل للإعلام بالوادي
النيل للإعلام بالوادي الجديد، ڤيتو

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالا بعيد تحرير سيناء بقاعه المركز والذى شارك فيه جمهور متنوع من القطاعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى.

جاء ذلك فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية.

تحدث فى الاحتفال الدكتور عمرو عثمان أستاذ التاريخ بكلية الآداب حول تاريخ حرب أكتوبر منذ حرب الاستنزاف حتى تحرير آخر قطعة أرض بمصر وهى طابا موضحا أسباب الانتصار فى الحرب والتى منها التخطيط السليم ودراسة الحالة النفسية والاجتماعية للعدو ذلك بالإضافة إلى  عزيمة الجيش المصرى وإصراره على الانتصار مشيرا إلى مكتسبات الانتصار وتحرير سيناء وجهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيراتها.

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وفى الإطار ذاته أوضحت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام أهمية إحياء ذكرى المناسبات الوطنيه لتعريف النشء بعظمه الاجداد والتضحيات التى قدمت من اجل الوطن بدافع الولاء والانتماء مؤكدة أهمية استكمال مسيرة الأجداد فى بناء وتنميه الوطن من أجل مستقبل أفضل.

وتخلل الاحتفال فقرات شعر وغناء لطالبات من المدارس المختلفة بادارة الخارجه التعليميه حول حب الوطن وتحرير سيناء.
أدار اللقاء جريس شنودة وكيل مركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز، وفى اطار اهتمام قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحى وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية. 

وتحت عنوان الهجرة غير الشرعية (الاسباب-المخاطر-البدائل)، وفى اطار الحملة الاعلامية التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسه د. احمد يحى وتوجيات د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (لا للهجرة غير الشرعية) نظم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ندوة موسعة بالتعاون والتنسيق مع جامعة الوادى الجديد وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة بمقر كلية التربية الرياضية شارك فيها عدد كبير طلاب الكلية واعضاء هيئة التدريس وبحضور د. محمد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. عبدالله عبداللطيف الاستاذ المساعد بقسم المناهج بالكلية.

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الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات القوميه الوادى الجديد تعمير سيناء حرب أكتوبر حرب الاستنزاف عيد تحرير سيناء

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