وكيل صحة الشرقية يجتمع مع مديري الإدارات الفنية لمناقشة خطط العمل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والتموين الطبي، والشئون المالية، والتغذية"، لمناقشة خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والوصول لأفضل النتائج الممكنة.

مناقشة أداء العمل بالفترة المسائية

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية تناول الاجتماع مناقشة خطة توفير الوجبات الغذائية للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى بالمستشفيات.

كما تم مناقشة أداء العمل بالعيادات المسائية وعرض تقييم المستشفيات، للوقوف على العوامل المؤثرة على ضعف الأداء في المستشفيات ذات التقييم المنخفض، ومناقشة مؤشرات الأداء ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات، والذي يسير بمؤشر تصاعدي.

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خلو الغرف المغلقة بالمستشفيات من الرواكد

كما ناقش الدكتور وكيل وزارة الصحة ملف الكهنة والرواكد، مؤكدا ضرورة متابعة إجراءات التخلص من الكهنة والرواكد، والمرور الإلزامي على جميع المخازن، وأسطح المستشفيات، والاهتمام بتفقد أي غرفة مغلقة داخل المستشفيات للتأكد من خلوها من أية رواكد، وضرورة مطابقة الكهنة بسجلات الانتريو.

كما وجه بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بهذا الشأن مؤكدا ضرورة اتباع اللوائح والسياسات المنظمة لصرف المبالغ الواردة من بند تحسين الخدمة، وصرف المستحقات المالية عن أعمال الإشراف للفئات المستحقة من العاملين، مع وجوب توافر تقييم شهري عن نشاط كل موظف.

المرور على لجان امتحانات النقل بالابتدائي

وقامت الفرق الطبية الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والإدارات الصحية بالمحافظة فى وقت سابق، بالمرور على لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمراحل الإبتدائية بقطاع الريف بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة التأمين الطبي أثناء سير الامتحانات باللجان، والإشراف علي خضوع جميع الطلاب للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشار العدوى أثناء أداء الامتحانات، وتوافر المطهرات والصابون بدورات المياه، والتأكد من القيام بأعمال التطهير بجميع الفصول، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية معدية، ومراجعة الحالة التطعيمية للتلاميذ، مع تطعيم المختلفين منهم بالتطعيم السحائي، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية.

توجيهات وزير الصحة

ياتى ذلك فى اطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والتى تتفق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى وجه بضرورة العمل على الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للطلاب أثناء الامتحان.

التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم والأزهر

كما أوضح الدكتور هشام مسعود أنه تم التنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، والتنسيق بين مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، وبين مديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع للاستعانة به حال الاحتياج إليه، كما تم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، للدفع بسيارات الإسعاف عند الحاجة حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.