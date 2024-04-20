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محافظات

صحة الشرقية: تقديم 2200 خدمة طبية بقرية بحر البقر في الحسينية

صحة الشرقية:تقديم
صحة الشرقية:تقديم الخدمة ٢٢٠٠ بقرية بحر البقر بالحسينية،فيتو

انتهت مديرية الصحة بالشرقية من تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بحر البقر “واحد” بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

استمرت القافلة لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

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القافلة احتوت على 11 عيادة 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، إن القافلة قد اشتملت على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وذلك فى "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان".

تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي2272 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية

جلسات توعوية وتثقيفية 

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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تقديم الخدمة الطبية إلى 3500 مواطن خلال أسبوع 

وكان  وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أكد  فى وقت سابق، أن الفرق الطبية قدمت الخدمة لعدد 3500 مواطن ومواطنة خلال أسبوع منذ تفعيل العمل في الفترة المسائية يوم الأربعاء قبل الماضي بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة والنصف مساءً هذا بالإضافة إلى استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لخدمة المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، وذلك في عدد ٢٤ منفذا طبيا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تسليم ٣٦٠٤ شهادات صحية للحاصلين على الخدمة خلال أسبوع بمحافظة الشرقية وذلك في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، وتوجيهات  الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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القافلة الطبية العلاجية بحر البقر واحد مركز ومدينة الحسينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة

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