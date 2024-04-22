صحة الشرقية: متابعة الاشتراطات الصحية بلجان امتحانات النقل بالابتدائى

قامت الفرق الطبية الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والإدارات الصحية بالمحافظة، بالمرور علي لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمراحل الإبتدائية بقطاع الريف بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة التأمين الطبي أثناء سير الامتحانات باللجان، والإشراف علي خضوع جميع الطلاب للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من الأمراض المعدية

توافر المطهرات والصابون بدورات المياه

ومنع انتشار العدوى أثناء أداء الامتحانات، وتوافر المطهرات والصابون بدورات المياه، والتأكد من القيام بأعمال التطهير بجميع الفصول، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية معدية، ومراجعة الحالة التطعيمية للتلاميذ، مع تطعيم المختلفين منهم بالتطعيم السحائي، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية.

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توجيهات وزير الصحة ومحافظ الشرقية

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان ذلك ياتى فى اطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والتى تتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى وجه بضرورة العمل على الوقاية من الامراض المعدية وذلك بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للطلاب اثناء الامتحان

التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم والازهر

كما أوضح الدكتور هشام مسعود أنه تم التنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، والتنسيق بين مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، وبين مديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع للاستعانة به حال الاحتياج إليه، كما تم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، للدفع بسيارات الإسعاف عند الحاجة حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة،

اعمال لجان النظام والمراقبة داخل اللجان

مشيدًا بجهود القائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب، مضيفًا بأنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بأي أمراض معدية، بجانب متابعة الإجراءات الوقائية من الفرق الطبية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمة، والتأكد من النظافة العامة للمدارس وخاصة نظافة دورات المياه، حفاظًا على صحة أبنائنا وبناتنا الطلاب بمحافظة الشرقية.

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