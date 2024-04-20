تكريم صحة الشرقية أثناء مشاركة وكيل الوزارة في مؤتمر بالإسكندرية

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، في مؤتمر تنظيم الأسرة وورشة العمل حول برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض والذى اختتم فعالياته وعمله اليوم،

حضور المؤتمر-فيتو

حضور المؤتمر-فيتو

مشاركة وكلاء وزارة الصحة على مستوى الجمهورية

وذلك يومي الجمعة والسبت ١٩-٢٠ إبريل ٢٠٢٤، بمدينة الإسكندرية، ضمن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، في حضور قيادات قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة رئيس القطاع، ومشاركة وكلاء وزارة الصحة ومديري إدارات تنظيم الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان،

حضور المؤتمر-فيتو

حضور المؤتمر-فيتو

خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية إن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من "الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها.."، مما يساهم في إعاقة حركة التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان.

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حضور المؤتمر-فيتو

جوانب رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود بأن المؤتمر العلمي وورشة العمل تناولت عدة جوانب لرفع كفاءة أداء الكوادر الطبية والإشرافية على هذا المشروع، والتي شملت عدة محاور تخللها عدد من المحاضرات للارتقاء بالمستوى الفني، وما يخص برنامج تنظيم الأسرة بعد الإنجاب وحدوث الإجهاض، كما تم عرض مؤشرات المسح الصحي السكاني لعام ٢٠٢١، والاحتياجات غير الملباة في خدمات تنظيم الأسرة، وعرض إحصائيات المحافظات المختلفة عن فترة الربع السنوي الأول من هذا العام خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٤، ومقارنة تلك الفترة بنفس الأشهر من العام الماضي ٢٠٢٣، كما تم مناقشة خطط العمل القادمة في برنامج تنظيم الأسرة بالمحافظات.

حضور المؤتمر-فيتو

تكريم مسعود وعطية وسبعة اطباء فى الاسكندرية

وعلى هامش المؤتمر قام رئيس قطاع السكان بتكريم وكيل وزارة الصحة بالشرقية ومديرة إدارة تنظيم الأسرة وعدد ٥ أطباء استشاريين واخصائيين من مستشفيات الزقازيق العام وأبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية، على الأداء المتميز ضمن الاستراتيجية الوطنية السكان والتنمية وبرنامج تنظيم الأسرة بالمحافظة، وذلك ضمن خمس محافظات تم تكريمهم أيضًا وهم أسيوط والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية.